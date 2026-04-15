La camminata si svolgerà sui Colli di Cervinara (6 km), inoltre l’edizione di quest’anno punta sull’inclusività: i partecipanti con disabilità avranno a disposizione un percorso agevole e servizi di trasporto dedicati per raggiungere l’evento

FOLIGNANO – Torna per il terzo anno “Folignano…in Rosa”. Appuntamento domenica 19 aprile con partenza ore 9,45 dalla Piazza S. Giovanni Paolo II di Piane di Morro: una passeggiata della salute organizzata dalla Pro Loco di Folignano, nell’ambito del proprio programma annuale di attività, alla scoperta del territorio e per la prevenzione dei tumori e malattie cardiovascolari, con il patrocinio del Comune di Folignano e la partecipazione dell’AVIS.

La camminata si svolgerà sui Colli di Cervinara (6 km), inoltre l’edizione di quest’anno punta sull’inclusività: i partecipanti con disabilità avranno a disposizione un percorso agevole e servizi di trasporto dedicati per raggiungere l’evento (Per informazioni 3396380801). I ruoli di guida saranno svolti da componenti dell’AUSER.

Presso il punto di partenza, saranno allestiti l’area NutriGiocando, laboratorio gratuito sulla sana alimentazione rivolto a bambini dai 5 a 12 anni (prenotazione obbligatoria) e l’area colazione. Sarà inoltre allestito un banchetto di raccolta adesioni a favore della Komen Italia, realtà impegnata da 27 anni nella lotta ai tumori del seno e nella tutela della salute femminile. I fondi sosterranno in particolare la Race for the Cure in programma a Roma il prossimo 10 maggio.

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