ASCOLI PICENO – Il quinto e ultimo incontro della rassegna, dal titolo “PRG Benevolo. La Città lineare e il tema del centro storico” si terrà giovedì 16 aprile 2026 alle ore 18 nella suggestiva sede di Palazzo Bazzani (ingresso da Via T. Afranio 25 – Ascoli Piceno). Evento aperto a tutti senza prenotazione. Contributo di partecipazione consigliato 4 euro Iscritti FAI, 6 euro Non iscritti.

L’incontro affronta uno dei nodi più cruciali della trasformazione urbana: il rapporto tra modernizzazione e tutela del patrimonio storico. Al centro della riflessione, il Piano Regolatore Generale elaborato da Leonardo Benevolo e la sua visione di una “città lineare” per Ascoli Piceno.

Attraverso gli interventi del Prof. Gerardo Doti, dell’Arch. Ugo Galanti e del Prof. Ludovico Romagni, il pubblico sarà accompagnato in un’analisi del fervore edilizio tra gli anni Sessanta e Settanta, quando demolizioni e nuove costruzioni si confrontavano – spesso in modo critico – con l’identità storica della città. Il dibattito sui centri storici e sulle teorie del restauro, nel panorama italiano e internazionale, diventa così chiave di lettura per comprendere scelte urbanistiche che ancora oggi incidono sul volto e sulla vivibilità del territorio.

Un focus particolare sarà dedicato anche agli interventi di carattere industriale che, in quegli anni, hanno contribuito a ridefinire profondamente il carattere urbano di Ascoli.

La conferenza si propone come un momento di sintesi e di confronto, invitando il pubblico a riflettere sul delicato equilibrio tra conservazione e trasformazione: una sfida ancora aperta, che riguarda da vicino il futuro delle nostre città.

Si conclude con questo incontro il ciclo delle Conversazioni sul Novecento, dal titolo “Disegni e segni nell’Ascoli moderna”. La Delegazione FAI di Ascoli Piceno dà appuntamento al pubblico al prossimo autunno con cinque nuovi incontri, che presenteranno, con una nuova e inedita chiave di lettura, la “Città di Ascoli”.

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