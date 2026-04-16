Il raduno è previsto alle ore 8.30, con la colazione al Caffè Meletti; a seguire un giro turistico tra le suggestive vie del centro storico e poi la visita guidata esclusiva al teatro Ventidio Basso

ASCOLI PICENO – Domenica 19 aprile Ascoli farà da cornice al quarto raduno dedicato a Vespa e Vespa Sidecar. L’evento, aperto a tutti i possessori dello storico scooter Piaggio e organizzato dal Vespa Club Ascoli Piceno, sarà l’occasione per condividere una giornata all’insegna dello stile, della passione e della convivialità.

“Appuntamenti come questo – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – non sono semplici raduni di appassionati, ma strumenti di promozione turistica. Ogni iniziativa che porta visitatori nella nostra città contribuisce a far conoscere le sue bellezze, generando ricadute positive sull’economia locale”.

Il raduno è previsto alle ore 8.30, con la colazione al Caffè Meletti; a seguire un giro turistico tra le suggestive vie del centro storico e poi la visita guidata esclusiva al teatro Ventidio Basso. La mattinata si concluderà con il pranzo al ristorante Parco dei Tigli.

L’assessore agli Eventi, Giovanni Silvestri, ha spiegato: “Come Amministrazione lavoriamo per offrire una proposta variegata di eventi, con appuntamenti capaci di intercettare pubblici diversi. Il raduno di domenica si inserisce perfettamente in questa strategia: accanto ai grandi eventi culturali e alle manifestazioni tradizionali, vogliamo valorizzare anche le passioni collettive legate alla storia e all’identità italiane”.

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