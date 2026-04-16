L’ormai seguitissima manifestazione itinerante promossa dalle Associazioni “Borghi e Sentieri della Laga OdV” in collaborazione con “FederTrek Escursionismo e Ambiente Aps”, patrocinata da 20 Comuni dei due noti crateri sismici, continua infatti a stupire

ASCOLI PICENO – Dopo la soddisfazione degli organizzatori per il festoso abbraccio raccolto sabato scorso nel territorio aquilano di Arischia, in occasione dell’apertura della nuova edizione della Rassegna culturale più diffusa e partecipata dei Monti della Laga, si annuncia un altro fine settimana d’eccezione. Questa volta sono le due attese presentazioni del Calendario della quinta edizione del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga” che si terranno nelle città di Roma e Ascoli Piceno, rispettivamente nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile.

L’ormai seguitissima manifestazione itinerante promossa dalle Associazioni “Borghi e Sentieri della Laga OdV” in collaborazione con “FederTrek Escursionismo e Ambiente Aps”, patrocinata da 20 Comuni dei due noti crateri sismici, continua infatti a stupire ponendo al centro dell’attenzione il ruolo strategico delle piccole Comunità restanti dei Monti della Laga e zone limitrofe, ideatrici di incantevoli produzioni culturali e originali creatività, mirate a scongiurare l’abbandono dei piccoli paesi d’epoca, ad aumentare l’attrattività dei luoghi e la coesione sociale.

I due appuntamenti di Roma e Ascoli Piceno arricchiti da presenze istituzionali, network radiofonici e numerosi enti che collaborano al progetto, darà occasione di unire simbolicamente due meravigliose città d’arte attraverso lo storico asse di collegamento rappresentato dalla Via Salaria, ancora oggi individuato come principale infrastruttura di connessione tra le aree urbane e costiere e le zone di montagna, nell’ottica di riportare presenze stabili e saltuarie su questi territori feriti.

“Nella ricorrenza del decennale del sisma di Amatrice-Accumoli e a diciassette anni dal terremoto della città de L’Aquila, continueremo a stimolare le istituzioni nazionali e territoriali affinché la cultura diventi il principale investimento da affiancare ai programmi di ricostruzione, per generare fiducia, recuperare l’attrattività dei borghi e i valori visibili di cui sono portatrici queste meravigliose Comunità, consolidando così la loro identità” ha dichiarato oggi il Presidente dell’OdV e responsabile del progetto, Roberto Gualandri, cogliendo occasione per invitare sia i cittadini della capitale che quelli residenti nella città marchigiana a non mancare agli appuntamenti.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.