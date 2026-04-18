ASCOLI PICENO – Termina con la vittoria di misura la penultima gara della regular season del Girone B di Serie C. La decide Milanese al 59esimo, appena subentrato il centrocampista infila al volo su corner di Silipo infilandosi sul secondo palo.

Una gara intensa, giocata a ritmi elevati, dove gli ospiti non hanno lasciato spazio al Picchio, facendo pressing alto anche ultra offensivo in alcune occasioni con Tounkara che si è reso pericoloso un paio di volte. L’Ascoli ha comunque dominato sul piano del palleggio non riuscendo a capitalizzare le numerose occasioni, con Gori, Alagna e Guiebre nel primo tempo e con Rizzo Pinna e Chakir nella ripresa.

In sala stampa i protagonisti del match analizzano la gara appena terminata.

Il tecnico del Guidonia, Ginestra: “Sento tutte le partite, quando si lavora con passione è così. Oggi abbiamo onorato il campionato contro una squadra fortissima, abbiamo giocato con la mente libera. Abbiamo provato a fare il nostro calcio giocando bene, abbiamo avuto palle gol, contro queste squadre forti non puoi sbagliare niente, non è facile giocare in un ambiente del genere. Complimenti all’Ascoli che ha fatto un grande campionato. Sul rush finale? Sono entrambe forti Ascoli e Arezzo, i bianconeri nei tre gironi sono quelli che giocano il miglior calcio entrambe meriterebbero la B, l‘Ascoli ha una storia incredibile, domenica si deciderà. Ho preparato la partita per fermare i centrali, e sul cercare di chiudere Rizzo Pinna per non farli entrare centralmente, poi ci siamo alzati cercando di tenerli lontani dalla nostra area di rigore, sull’uscita di Vitale fosse andata diversamente si sarebbe parlato di un’altra gara”.

Mister Tomei: “Sappiamo che dobbiamo spingere fino alla fine e poi vedere quello che succede, detto tutto ciò sono contento della prestazione e dei ragazzi che hanno dimostrato di avere un grande cuore. Loro hanno giocato senza pressioni in maniera leggera e quindi è stata una partita dura. Faccio i complimenti ai ragazzi perché anche stasera hanno dimostrato di essere una grande squadra. Sono d’accordo con Ginestra, è giusto giocare ed essere professionisti fino alla fine come è giusto che il campo dia il suo verdetto, negli ultimi novanta minuti ci si giocherà un campionato, vinca il migliore. Fa piacere essere riconosciuti come una squadra che gioca bene a calcio, ogni domenica abbiamo problematiche diverse da affrontare. I ragazzi affrontano tutto al meglio importante che loro crescano. Nicoletti? era stanco aveva avuto i crampi. aveva preso una botta al ginocchio col Forlì, ma sta bene. Il primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni, è stata una partita vera. Loro allenati bene mettono sempre in difficoltà siamo stati bravi a concedere poco. I tifosi? Meravigliosi, spero di potergli regalare una gioia ci ripetiamo, ma oggettivamente giocare in questo stadio è una sensazione bellissima e sono contento che i ragazzi possono godersi l’atmosfera dello stadio”.

CRONACA E TABELLINO

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