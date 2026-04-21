ASCOLI PICENO – Una piccola delegazione dei Volontari in Ferma Iniziale del 3° blocco 2025, accompagnati dal Comandante di Reggimento, Colonnello David Bastiani, si è recata in visita presso il Reparto di Pediatria del Dipartimento Materno-Infantile dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno.

Accolti dal Direttore Generale, Dottor Antonello Maraldo e dal Direttore del Reparto, Dottor Ermanno Ruffini, i Volontari prima di lasciare la “città delle Cento Torri” nei prossimi giorni, e dopo aver concluso il corso di formazione iniziale, hanno voluto lasciare un segno tangibile del loro passaggio nella località picena, donando una poltrona letto dedicata agli accompagnatori dei pazienti.

La poltrona, reclinabile, con braccioli imbottiti e facilmente sanificabile, permetterà a familiari e caregiver di restare accanto ai piccoli degenti anche nelle ore notturne in condizioni più dignitose e confortevoli.

Il Direttore Generale Antonello Maraldo, rivolgendo al Colonnello David Bastiani e ai Volontari il suo ringraziamento, ha dichiarato: “ Ringraziamo di cuore il 235° RAV “PICENO” per la sensibilità dimostrata verso i più piccoli, evidenziando il valore di iniziative che rafforzano il legame tra istituzioni, realtà sociali e territorio”.

L’iniziativa rappresenta una testimonianza concreta dell’impegno dei militari del 235° RAV “Piceno” nel sostenere la comunità locale e nel promuovere valori di solidarietà, inclusione e responsabilità sociale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, patrimonio fondamentale del futuro del Paese.

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