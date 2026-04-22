ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno aderisce alla Giornata della Terra, che si celebra oggi in tutto il mondo.
In serata, alle ore 21, per un minuto si spegneranno le luci di Piazza del Popolo e Piazza Arringo: un gesto simbolico di attenzione e rispetto per il pianeta.
“Vogliamo ribadire – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – l’impegno della nostra città verso la sostenibilità ambientale e la cura del territorio che ci ospita. Invito tutti i cittadini a compiere un piccolo gesto per unirsi a questa causa”.
L’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: “Aderire alla Giornata della Terra significa riconoscere che ogni azione, anche la più semplice, può fare la differenza. Per questo abbiamo deciso di spegnere le luci in due luoghi simbolo della nostra città, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle politiche di tutela ambientale”.
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