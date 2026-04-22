Giornate dense di incontri, presentazioni, attività e laboratori con l’obiettivo di promuovere il valore del libro e della cultura come strumenti di crescita condivisa

FOLIGNANO – È tutto pronto.

LibrArte sta per tornare. La trentaduesima edizione del Festival del Libro approda al PalaRozzi di Folignano dal 5 al 9 maggio.

Cinque giornate dense di incontri, presentazioni, attività e laboratori con l’obiettivo di promuovere il valore del libro e della cultura come strumenti di crescita condivisa, rivolte ai ragazzi e a tutta la cittadinanza, in stretta collaborazione con l’Isc Folignano Maltignano.

E in arrivo con Librartefestival al PalaRozzi quattro serate con ospiti d’eccezione.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma la prenotazione su Eventbrite è fondamentale data la disponibilità limitata dei posti.

Mercoledì 6 maggio alle 21 Matteo Bussola.

Lo scrittore e illustratore ci condurrà tra le pagine de “La luce degli incendi a dicembre”.

Qui per prenotare: https://www.eventbrite.it/e/matteo-bussola-librarte-2026-tickets-1987740980782?aff=oddtdtcreator

Giovedì 7 maggio alle 21 Luca Pappagallo.

Il volto di Casa Pappagallo regalerà uno show cooking dal vivo.

Qui per prenotare: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-luca-pappagallo-librarte-2026-1987810166719?aff=oddtdtcreator

Venerdì 8 maggio alle 21 Mario Tozzi.

Il geologo presenterà il suo ultimo volume “Caro Sapiens”.

Qui per prenotare: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mario-tozzi-librarte-2026-1987819146578?aff=oddtdtcreator

Sabato 9 maggio alle 21 Valerio Aprea.

L’attore porterà in scena “Il (vero) problema di questo paese”.

Qui per prenotare: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-valerio-aprea-librarte-2026 -1987819419394?aff=erellivmlt

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