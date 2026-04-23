Il premio testimonia il percorso concreto intrapreso dall’Ascoli Calcio nel sostenere e sviluppare il progetto “Ascoli for Special”, realtà che negli anni si è distinta non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per la capacità di rappresentare un modello virtuoso di integrazione, inclusione e crescita attraverso il calcio.

ASCOLI PICENO – Questa mattina, presso la sede sociale di Corso Vittorio Emanuele, Adriano Pistolesi, referente per la FIGC Marche – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, ha consegnato al Direttore Strategico dell’Ascoli Andrea Passeri una targa quale riconoscimento ufficiale dell’impegno profuso dal Club bianconero nel promuovere i valori dell’inclusione e dello sport accessibile.

Il premio testimonia il percorso concreto intrapreso dall’Ascoli Calcio nel sostenere e sviluppare il progetto “Ascoli for Special”, realtà che negli anni si è distinta non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per la capacità di rappresentare un modello virtuoso di integrazione, inclusione e crescita attraverso il calcio. La squadra “Ascoli for Special”, infatti, ha chiuso al primo posto il girone Marche, conquistando con merito l’accesso alle finali nazionali in programma a Coverciano. Un traguardo significativo, raggiunto per il terzo anno consecutivo, a conferma della continuità, della qualità del lavoro svolto da atleti e staff.

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