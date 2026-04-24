Un calendario articolato che intreccia momenti religiosi e iniziative civili, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del territorio e rafforzare il senso di appartenenza della comunità

MALTIGNANO – Torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale: i festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista, patrono di Caselle di Maltignano, in programma il prossimo fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26 aprile.

Un calendario articolato che intreccia momenti religiosi e iniziative civili, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del territorio e rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

Il programma religioso

Dopo la riapertura della Chiesa di San Marco Evangelista, avvenuta lo scorso fine settimana, e il pranzo della festa della comunità parrocchiale Maltignano-Caselle, la festa in onore del patrono di Caselle entra nel vivo. Sabato 25 è in programma la Santa Messa alle 10:30 e la tradizionale processione con la statua e la reliquia di San Marco Evangelista, accompagnata dal Complesso Bandistico “Città di Acquasanta Terme” e dai fuochi d’artificio. Nel pomeriggio alle 17:00 speciale benedizione con la reliquia di San Marcio Evangelista dedicata ai bambini.

Il programma civile

Accanto agli appuntamenti religiosi, il programma civile propone numerose iniziative per tutte le età. Si inizia venerdì 24 alle 19:00 con l’AperiParty, a seguire alle 21:30 lo spettacolo musicale “Zenigata canta Lucio Battisti”. Sabato 25 dalle 9:00 il Complesso bandistico “Città di Acquasanta Terme” suonerà tra le vie del paese. Nel pomeriggio alle 15:00 apertura della tradizionale “Sagra de li Crespelle”, spettacolo per bambini “Marameo Comicsland Academy” e banchetto informativo Avis comunale di Ascoli Piceno. Secondo torneo di Beer Pong alle 19:00. Chiuderà la serata alle 21:30 lo spettacolo musicale con la “Jova Band” (tribute band Jovanotti). Domenica 26 appuntamento con il 7° Memorial Trofeo Alessandro J.E. Cappelli alle 11:00, mentre nel pomeriggio a partire dalle 15:00 animazione per bambini con i Cirenei, esposizione di Vespe d’epoca alle 16:00, gara di briscola alle 17:00 e gran finale musicale con i “Lucky Radio” alle 21:00.

Durante tutte le serate saranno attivi stand gastronomici, ruota della fortuna, pesca di beneficienza e proiezione di foto e immagini “come eravamo”. La festa di San Marco rappresenta un momento di forte identità per Caselle di Maltignano, capace di unire tradizione religiosa e vita sociale, coinvolgendo attivamente associazioni, volontari e cittadini. Il Comitato organizzatore rinnova l’invito alla partecipazione, ringraziando il Comune di Maltignano per il patrocinio, gli sponsor e tutti i collaboratori per il supporto alla realizzazione dell’evento.

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