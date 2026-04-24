ASCOLI PICENO – Per il terzo anno consecutivo, in occasione del tradizionale raduno di giovani e turisti per la Festa della Liberazione, tornano sul Pianoro di Colle San Marco, le buone pratiche di sostenibilità, grazie all’iniziativa promossa da Legambiente Ascoli Piceno ODV e Legambiente Marche APS, insieme al supporto di Ecoinnova e Ascoli Servizi Comunali come partner tecnico, il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, e la partecipazione dei volontari dell’Associazione Marche a Rifiuti Zero e Fiab Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Ascoli e dell’associazione giovanile locale Apply APS.

L’evento rappresenta un’occasione per promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela dell’ambiente.

Novità dell’edizione 2026 è la “Pedalata dei ponti ascolani” in programma domenica 26 aprile, a partire dalle 9 in Piazza del Popolo: per la prima volta durante il percorso saranno utilizzati dei carrelli per raccogliere i rifiuti e sensibilizzare i partecipanti al rispetto dell’ambiente.

“Continuiamo a costruire l’identità green di Ascoli – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – anche attraverso iniziative come queste. Quando istituzioni, imprese e terzo settore lavorano insieme nella stessa direzione, i risultati arrivano: siamo orgogliosi che la nostra città sappia celebrare una ricorrenza importante come quella del 25 aprile anche prendendosi cura del territorio”.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è affrontare il problema dell’abbandono dei rifiuti durante grandi raduni, come quello al Pianoro di Colle San Marco, che purtroppo spesso lasciano un’impronta ecologica negativa sul territorio. Grazie alla virtuosa collaborazione tra l’amministrazione locale, l’ente gestore multiservizi e gli enti del terzo settore, anno dopo anno, si sta puntando a promuovere una gestione responsabile dei rifiuti e a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della raccolta differenziata.

Le attività si svolgeranno sabato 25 aprile dalle 8:30 alle 19:30 durante le quali verranno distribuiti kit per la raccolta differenziata ad ogni gruppo o tenda partecipante, fino a un massimo di 10-12 persone. I kit, forniti da Ecoinnova e Ascoli Servizi Comunali, includeranno sacchetti per la raccolta organica, plastica, carta e indifferenziata, oltre ad un volantino informativo con istruzioni dettagliate sulla corretta separazione dei rifiuti. Inoltre, saranno allestiti punti di raccolta pubblici per garantire una corretta gestione dei rifiuti sul luogo dell’evento, in particolare all’interno del pianoro.

“La raccolta differenziata – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi – non può essere un gesto straordinario, ma deve diventare la normalità, anche in una festa all’aperto. Il lavoro congiunto con Legambiente, Ecoinnova e tutte le associazioni coinvolte è esattamente il modello che vogliamo replicare su tutto il territorio comunale: responsabilità condivisa, educazione ambientale e rispetto per i nostri luoghi”.

In riferimento all’iniziativa, Francesco De Angelis – Amministratore di Ecoinnova srl – ha ribadito che “l’azienda ha intenzione di rafforzare e dare continuità a questa collaborazione con Legambiente e gli altri rappresentanti del terzo settore, mettendo a disposizione le proprie forze e competenze”.

“Eventi del genere che prevedono una massiccia partecipazione di persone e volontari – ha precisato Andrea Zambrini, presidente di Ascoli Servizi Comunali – richiedono una grande sinergia tra i vari soggetti coinvolti ma permettono di perseguire obiettivi importanti in termini di sensibilizzazione ambientale”.

“La Fiab si occupa da sempre di ambiente – ha affermato Enrico Calcinaro, presidente della Fiab Ascoli – abbiamo iniziato sei anni fa con attività di sensibilizzazione sul Pianoro di Colle San Marco e siamo sempre al fianco di queste iniziative, con l’obiettivo di mantenere i luoghi puliti”.

“Si tratta di un percorso che si sta strutturando nel tempo verso la promozione di una cultura più responsabile nei confronti dell’ambiente – ha dichiarato Marzia Mattioli, Direttrice di Legambiente Marche APS – i cui frutti si potranno vedere solo con una replicazione costante dell’iniziativa, necessaria per la sedimentazione di cambiamenti culturali nelle abitudini comuni”.

“Come associazione giovanile, crediamo fortemente nel valore di questo progetto – ha concluso Sergio Storoni, presidente di Apply APS – che unisce tutela ambientale, partecipazione e senso di comunità. Il messaggio è chiaro: il riciclo è un gesto di valore per il territorio e può convivere con momenti di socialità e divertimento. I giovani sono protagonisti di questo cambiamento, si mettono in gioco per costruire un futuro più sostenibile”

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