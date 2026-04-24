ASCOLI PICENO – In vista del match contro il Campobasso in programma Domenica 26 Aprile alle ore 14:30 all’Axum Molinari Stadium per l’ ultima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Partita decisiva in un senso o nell’altro “C’è orgoglio, ma non c’è appagamento dobbiamo essere lucidi e concentrarci sulla nostra gara. Dare il massimo sempre”

Sulla gara dell’Arezzo? Sicuramente ci penseremo al triplice fischio dobbiamo essere concentrati solo su noi stessi. Normale che se ci fossero dei risultati eclatanti chiederemo”.

Sul Campobasso “Ci attende una partita durissima hanno dimostrato nel girone di ritorno di fare benissimo. Concentrati su questa gara e isolarci da tutto il resto. Squadra organizzata che ha anche la consapevolezza e la serenità di giocare a mente libera. Non sono molto attento a quello che possono dire di noi, so che se lavoriamo bene siamo competitivi e se lavoriamo meno bene lo siamo meno. Mi auguro che i ragazzi facciano la partita che devono fare e che siano sereni”.

Sui singoli “Milanese? Un giocatore che sempre si evidenzia per i gol, ma da sempre determinante per questa squadra iper positivo. Segno di grande maturità e ha grande rispetto da parte mia. Gori? Anche gli attaccanti a volte possono non andare in gol per un periodo e non bisogna essere frustati per questo. Deve stare sereno, è un giocatore forte che ha fatto tanti gol, importante per la squadra. Quando sei sereno e dai il massimo è la cosa migliore”.

Come stanno vivendo i ragazzi questo momento, c’è chi è più giovane e chi più esperto, ci saranno oltre ottocento tifosi bianconeri comunque vada dovranno essere orgogliosi del cammino “Devo essere sincero sono come tutte le altre settimane sappiamo che ci stiamo giocando tanto e inconsciamente tutti ci pensano forse più quando non stiamo insieme. Qui l’atmosfera è sempre serena e positiva”.

Sui tifosi “Ribadiamo quello che ho detto fino ad ora riceviamo più di quello che abbiamo dato, la città ha dimostrato un amore grande e questo i ragazzi lo avvertono si è creato un connubio importante sono solo felice e contento che possano venire i biglietti sono quelli, ma sono sicuro se fossero stati ottomila li avrebbero riempiti tutti i posti”.

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