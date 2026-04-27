L’iniziativa è aperta a un massimo di 30 persone ed è gratuita. Per partecipare è necessario prenotare inviando esclusivamente un messaggio al 3939365509, indicando nome, cognome e orario scelto

ASCOLI PICENO – Domenica 3 maggio torna l’appuntamento con il progetto “Camminata dei musei”, realizzato da Unione Sportiva Acli – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno con il sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni. L’appuntamento sarà doppio: sono infatti previste due iniziative, una al mattino e una al pomeriggio.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato presso Porta Romana, in viale Treviri, alle ore 9.30 oppure alle ore 15.30. A seguire, con l’accompagnamento di una guida turistica abilitata, si svolgerà la visita alla città e al Museo Archeologico di Piazza Arringo.

L’iniziativa è aperta a un massimo di 30 persone ed è gratuita. Per partecipare è necessario prenotare inviando esclusivamente un messaggio al 3939365509, indicando nome, cognome e orario scelto.

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