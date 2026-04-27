L’incontro si terrà eccezionalmente il secondo giovedì del mese, il 14 maggio alle ore 18, e non il terzo come di consueto, sia in presenza che da remoto e come sempre sarà aperto a tutt

ASCOLI PICENO – Iniziamo la settimana parlando del prossimo libro del gruppo di lettura della Libreria Prosperi, “Tra le pagine del giovedì”: sarà il romanzo Pierre e Luce di Romain Rolland, pubblicato da Storie Effimere nella traduzione di Beatrice Stefani.

L’incontro si terrà eccezionalmente il secondo giovedì del mese, il 14 maggio alle ore 18, e non il terzo come di consueto, sia in presenza che da remoto e come sempre sarà aperto a tutti. Chi fosse interessato a partecipare o ricevere altre informazioni può scrivere a [email protected] o contattare tramite whatsapp (+393291979667).

Come mai il secondo giovedì del mese? semplicemente perché sabato 16 maggio la fondatrice della casa editrice, Silvia Amalia Di Cocco, sarà ospite, sempre della Libreria Prosperi, ad Ascoli Piceno per parlare del fantastico catalogo di Storie Effimere. A tempo debito vi daremo tutte le info utili sull’incontro.

IL LIBRO

Lo scrittore francese Romain Rolland (Premio Nobel per la Letteratura nel 1915) dipinge con le tinte delicate di un acquerello il tenero idillio d’amore tra due giovani nella Parigi straziata dalla Prima guerra mondiale. Nella loro estasi, lo spazio e il tempo svaniscono. Il loro amore sembra cancellare la follia e l’odio negli altri esseri umani e nei fanatici patrioti votati alla guerra. Come due amanti dell’antichità classica, Pierre e Luce vivono il sentimento che li unisce con quella grazia e purezza che solo un grande scrittore come Rolland ha potuto rappresentare all’interno di un contesto così tragico.

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