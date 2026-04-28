È costruita in pietra locale con tetto ligneo a capanna. A destra della chiesa vi è la torre campanaria, costruita successivamente alla chiesa, mentre sul lato sinistro vi è la sagrestia

VENAROTTA – La conferenza permanente ha dato il via libera all’ intervento di riparazione danni e

rafforzamento locale della chiesa di San Quirico e Giulitta in Frazione Gimigliano a

Venarotta.

La chiesa in oggetto presenta una pianta rettangolare con una piccola abside

semicircolare. È costruita in pietra locale con tetto ligneo a capanna. A destra della

chiesa vi è la torre campanaria, costruita successivamente alla chiesa, mentre sul lato

sinistro vi è la sagrestia. La chiesa è intonacata internamente, con un rivestimento in

lastre di pietra lungo tutto il perimetro e per una altezza di 1.10m da terra.

Per garantire un miglior comportamento scatolare dell’edificio verranno effettuate

delle cuciture armate all’intersezione tra le pareti della chiesa e le pareti dell’abside,

con ulteriore inserimento di una catena metallica longitudinale. Previsto l’inserimento

di catene metalliche in corrispondenza delle capriate della copertura, al fine di

migliorare il comportamento scatolare dell’edificio. Si prevede la ristuccatura dei giunti

di malta in varie zone della muratura della torre campanaria, la posa in opera di rete

sui solai del campanile come sistema di antisfondellamento, l’inserimento di catene

metalliche ed infine la posa in opera di una nuova scalinata interna in ferro. Il costo

dell’intervento è di 252.842,64 euro.

“Questi lavori testimoniano la volontà concreta di ricostruire non solo muri, ma

speranze- dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – Il cambio di passo

consente il processo di velocizzazione del processo di ricostruzione del nostro

patrimonio storico-religioso. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli,

l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Fabio Salvi per la

loro collaborazione”.

“Questo ulteriore intervento di recupero di beni culturali e religiosi all’interno del

cratere riveste un’importanza particolare, considerando che Gimigliano è un luogo di

riferimento per il culto, ospitando una grotta delle apparizioni e frequentata

assiduamente da religiosi e fedeli. Il tema è molto sentito, la chiesa in questione è

particolarmente frequentata e la comunità locale è molto attiva. Questo ulteriore

investimento ci permette di consolidare la rinascita delle nostre aree dopo il sisma.

Ringraziamo la struttura commissariale, sempre molto attenta a queste questioni.”

dichiara il sindaco Fabio Salvi.

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