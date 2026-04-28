Le prove si svolgeranno a porte aperte. offrendo alla cittadinanza la prima occasione dell’anno per respirare l’atmosfera della sfida e osservare da vicino la condizione dei binomi che si contenderanno il Palio

ASCOLI PICENO – La marcia di avvicinamento alle Giostre della Quintana 2026 entra ufficialmente nel vivo. Dopo due intense giornate dedicate alle visite veterinarie, la macchina organizzativa si sposta ora sulla pista dello “Squarcia” per i primi riscontri tecnici.

La Commissione Veterinaria, composta dai dottori Gianluca Celani (Presidente Commissione)

Raffaella Maggi e Laura Di Nunzio, ha concluso con successo lo screening approfondito su tutti gli animali presentati dai Sestieri.

Tutti i 32 cavalli sottoposti a esame sono stati ritenuti idonei, confermando l’alto livello di preparazione e l’attenzione dei cavalieri e dei responsabili delle scuderie verso il benessere animale, pilastro fondamentale della Quintana di Ascoli Piceno.

Con il via libera della Commissione, l’appuntamento per appassionati e sestieranti è fissato per questa sera, ore 21, presso il Campo dei Giochi “F. Squarcia”.

Le prove si svolgeranno a porte aperte. offrendo alla cittadinanza la prima occasione dell’anno per respirare l’atmosfera della sfida e osservare da vicino la condizione dei binomi che si contenderanno il Palio.

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