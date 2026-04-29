L’attività, rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 34 anni, offre la possibilità di giocare almeno due partite in un contesto aggregativo e informale

ASCOLI PICENO – Torna una nuova occasione dedicata ai giovani con l’iniziativa “GO – Giovani in movimento con il bowling”, che propone due giornate di prova gratuita presso la struttura di bowling del Centro Commerciale Città delle Stelle. L’attività, rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 34 anni, offre la possibilità di giocare almeno due partite in un contesto aggregativo e informale.

Gli appuntamenti sono fissati per martedì 5 maggio 2026 alle ore 18 e mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 21. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi al numero 3495711408. Per ciascuna giornata è previsto un massimo di 18 partecipanti.

L’iniziativa è promossa da ASD APS Nicola Tritella, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, e si inserisce nel più ampio impegno volto a favorire momenti di socialità, movimento e benessere per le giovani generazioni.

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