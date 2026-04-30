FOLIGNANO – Cinque giorni di incontri, spettacoli, laboratori e protagonisti della scena culturale nazionale: dal 5 al 9 maggio torna a Folignano LibrArte Festival, storica Fiera del Libro giunta alla 32ª edizione. Promosso dall’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Folignano, in collaborazione con l’Isc Folignano Maltignano, il festival proporrà un calendario ricco di iniziative rivolte alle scuole, alle famiglie e a tutta la cittadinanza. LibrArte è un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale del territorio, capace negli anni di crescere e rinnovarsi. LibrArte 2026 offrirà oltre 30 eventi, distribuiti tra il PalaRozzi, dove si terranno tutti gli appuntamenti serali, i parchi pubblici e gli spazi urbani di Folignano. Tra mostre d’arte, spettacoli, laboratori, incontri con autori di fama nazionale, fiera dell’editoria indipendente e trekking letterari, il programma punta a creare esperienze multisensoriali e intergenerazionali. Protagonisti saranno anche le scuole, le famiglie, i lettori e le associazioni locali, in un vero e proprio ecosistema culturale condiviso.

Quest’anno il tema centrale è il cammino come evoluzione, un concetto attorno a cui ruota l’intera programmazione di LibrArte 2026. Questa edizione interpreta il movimento soprattutto come esperienza di trasformazione umana, in un percorso di scoperta fisica e interiore.

Nelle sale del Caffè Meletti, si è tenuta la presentazione ufficiale con il sindaco Matteo Terrani, l’assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione, Laura Addis.

«LibrArte affonda le proprie radici nella scuola e mantiene l’istituzione scolastica come fulcro centrale anche dopo molti anni – afferma il sindaco di Folignano, Matteo Terrani -. Il percorso compiuto finora è notevole. Accogliamo con entusiasmo eventi simili, capaci di offrire attività gratuite aperte all’intera cittadinanza. Il tema dei cammini rappresenta il filo conduttore dell’edizione attuale. Si tratta di itinerari fisici e metaforici, intesi quali percorsi di crescita personali e collettivi. Auspico sinceramente la massima partecipazione, affinché chiunque colga tali opportunità di arricchimento». «Un festival pensato per chi apprezza la cultura, i libri, l’arte e il coinvolgimento collettivo – aggiunge l’assessore Laura Addis -. Anche in questa edizione il programma si rivolge non soltanto alle scuole, colonne portanti dell’iniziativa, ma anche a un pubblico più vasto. LibrArte rappresenta un modello concreto di collaborazione tra amministrazione, istituzioni e mondo della formazione, capace di creare importanti opportunità di incontro e condivisione».

Presenti anche il presidente della Provincia, Fabio Salvi, la dirigente scolastica dell’Isc Folignano-Maltignano, Luigia Romagni; il presidente Associazione Editori marchigiani, Mauro Garbuglia, Zeno Rossi, direttore di Frida Art Academy.

Mercoledì 6 maggio, alle ore 9.30, si terrà l’inaugurazione ufficiale del festival con un’iniziativa promossa dal Comune di Folignano sui temi della pace e dei diritti umani. In programma, infatti, la presentazione del Giro d’Italia per la Pace e l’accensione della Lampada della Pace, a cura del Coordinamento nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani.

Il programma serale

Alle ore 21 sul palco del PalaRozzi saliranno gli ospiti principali di LibrArte. Martedì 5 maggio si terrà il concerto di fine anno delle scuole di Folignano. Mercoledì 6 in programma l’incontro con il fumettista e scrittore Matteo Bussola, con la presentazione del volume “La luce degli incendi a dicembre”. Giovedì 7 appuntamento con lo spettacolo di show cooking dello chef Luca Pappagallo. Venerdì 8 il geologo, divulgatore scientifico e saggista Mario Tozzi presenterà il suo libro “Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità”. Sabato 9 maggio il festival si concluderà con lo spettacolo finale dell’attore e autore Valerio Aprea con il libro “Il (vero) problema di questo Paese”.

Uno dei nuclei centrali dell’edizione 2026 sarà rappresentato dalla mostra “Il cammino come evoluzione”, ideata e curata dal Collettivo Frida – Frida Art Academy. La mostra si configurerà come un vero e proprio percorso espositivo immersivo, ospitato all’interno delle sei stanze spogliatoio del palazzetto, trasformate in ambienti narrativi e simbolici. Ogni spazio sarà pensato come una tappa autonoma ma connessa alle altre, in grado di restituire una riflessione sul tema del cammino inteso non soltanto come spostamento fisico, ma come esperienza di trasformazione umana, spirituale, interiore e sociale. Ecco quindi ambientazioni luminose, esposizioni fotografiche su March for Gaza, Hinduist March for Peace, Cammino per Assisi e altri itinerari, una sala dedicata al cammino dei migranti. E infine uno spazio allestito con prato vero e potrà essere attraversato solo a piedi nudi, tra suoni della natura, musica e letture di San Francesco.

Anche per l’edizione 2026, le mattine saranno prevalentemente dedicate alle scuole, con laboratori, visite, incontri e momenti di partecipazione strutturati per il pubblico scolastico. L’intero programma si svilupperà attorno a cinque direttrici fondamentali: gli incontri con autori e ospiti, i laboratori per le scuole, la mostra tematica e le attività collaterali outdoor, tra cui trekking letterari, escursioni e percorsi di valorizzazione del territorio. Ogni mattina si terranno i laboratori LibLab Lettura Creativa, L’Apiario Didattico, Piccoli passi e grandi scoperte, Passi di carta – Il mio cammino nell’Orto dei Libri, per offrire esperienze formative, creative e partecipative ai ragazzi delle scuole. Fondamentale la collaborazione con: Acli Marche, Avis, Coordinamento nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani, Gigaro88, Il Melograno, La Casa di Asterione, La Rinascita, Ludoteca 4.0, Ludoteca Riù, Nati per Leggere, Odv Dimensione Volontario, Orto dei Libri, Pagepha, Pro Loco di Folignano.

LibrArte 2026 è promosso e sostenuto dal Comune di Folignano con il contributo di Fondazione Carisap. Con il patrocinio di: Ministero della Cultura, Camera dei Deputati, Consiglio regionale delle Marche, Provincia di Ascoli Piceno. L’evento è organizzato da AssoItalia Aps in collaborazione con Èdi.Marca, Associazione Editori Marchigiani.

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