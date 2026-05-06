“Per rispetto e solidarietà nei confronti di quei Comuni che, nonostante fossero inclusi nel precedente elenco, risultano oggi esclusi” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti

ASCOLI PICENO – La Giunta comunale di Ascoli Piceno ha approvato una delibera di costituzione in giudizio dinanzi al Tar del Lazio in merito alla vicenda relativa al nuovo elenco dei Comuni montani recentemente definito.

“Pur rientrando nel nuovo elenco, infatti, il Comune di Ascoli Piceno ha ritenuto doveroso intraprendere questa azione per senso di responsabilità istituzionale, oltre che per rispetto e solidarietà nei confronti di quei Comuni che, nonostante fossero inclusi nel precedente elenco, risultano oggi esclusi” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

“Questa scelta nasce da un principio di equità e coesione territoriale. Non possiamo ignorare le criticità che stanno colpendo numerosi Comuni marchigiani esclusi dal nuovo elenco. Già nelle scorse settimane, anche in qualità di Presidente Anci Marche, avevo rappresentato al Ministero competente la necessità di rivedere il provvedimento e di reinserire i Comuni esclusi. Continueremo a far sentire la nostra voce affinché nessun territorio che ne abbia diritto venga ingiustamente penalizzato. La decisione della Giunta si inserisce in un più ampio impegno a tutela dei territori montani e delle comunità che vivono quotidianamente le difficoltà legate alla loro specificità geografica, economica e sociale” ha concluso il sindaco Fioravanti.

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