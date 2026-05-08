La manifestazione è parte di un progetto più ampio dedicato alle bambine e ai bambini e agli studenti in generale, per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita sostenibili

ASCOLI PICENO – Fiab Ascoli Piceno insieme a ASD Progetto Ciclistico Piceno e con la collaborazione di Cicli Falgiani e Cicli Ceci, organizza BIMBIMBICI 2026 la manifestazione che da 25 anni coinvolge bambine e bambini con le loro famiglie. Il ritrovo è alle ore 15 nel Piazzale della Chiesa di San Giacomo della Marca a Porta Cappuccina, dove ci saranno una serie di attività e di giochi rivolti ai piccoli ciclisti. Arricchiranno la giornata esposizioni di biciclette, percorsi di educazione stradale e abilità. Alle ore 18 partirà poi una breve pedalata per le vie della città adatta ai più piccoli accompagnati. Inoltre per tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco grazie al contributo del Conad di via Bengasi. La partecipazione è libera.

La manifestazione è parte di un progetto più ampio dedicato alle bambine e ai bambini e agli studenti in generale, per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita sostenibili e città più salubri e vivibili. BIMBIMBICI, la grande manifestazione dedicata alla mobilità attiva promossa da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta si svolge da venticinque anni e ha complessivamente coinvolto 1 milione di famiglie, e ha visto aderire nel 2025 oltre 40.000 bimbi, famiglie e volontari in pedalate per le vie di più di 200 città in tutta Italia.

Non solo. Quest’anno BIMBIMBICI si affianca alla mobilitazione europea “Streets for Kids”, promossa da Clean Cities, che condivide gli stessi obiettivi. Le iniziative promuovono infatti la mobilità consapevole nei pressi delle scuole, incoraggiando la limitazione del traffico motorizzato e sostenendo la richiesta di strade scolastiche al fine di poter contare su aria più pulita, aree per il gioco e socialità, oltre a percorsi casa-scuola più sicuri.

Luigi Menna, presidente di FIAB Italia: “Raggiungere i 25 anni di BIMBIMBICI è un traguardo ragguardevole: significa aver organizzato diverse centinaia di iniziative sul territorio nazionale coinvolgendo famiglie, istituti scolastici, municipalità e non ultime organizzazioni internazionali come UNICEF con lo scopo di gettare un seme per formare i ciclisti e soprattutto i cittadini attivi di domani”

“Per rappresentare questa 25ª edizione di BIMBIMBICI abbiamo scelto un’illustrazione di bambine e bambini felici che si spostano in autonomia per le strade della città. Un auspicio che abbiamo voluto concretizzare introducendo anche la nuova azione di mappatura civica dei punti critici intorno agli edifici scolastici, perché crediamo che i percorsi casa-scuola siano i primi da cui partire per ridare spazio ai bambini nelle nostre città. L’obiettivo di questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con Streets for Kids, è diffondere un’azione semplice che può aiutare le famiglie ad acquisire maggiore consapevolezza dei percorsi che si fanno a piedi e in bici, e può stimolare gli amministratori a intervenire, sulla base delle segnalazioni raccolte, sulla sicurezza di quelle strade, introducendo interventi di moderazione della velocità per chi va in auto o proponendo pedonalizzazioni temporanee o permanenti”, commenta Davide Paltrinieri, referente area scuola di FIAB Italia.

Il calendario degli eventi è disponibile sul sito andiamoinbici.it, in cui ogni comune presenta percorsi, orari e attività dedicate. Tutti possono partecipare: si tratta di pedalate semplici e in sicurezza, basta portare entusiasmo e voglia di muoversi insieme, consapevolmente.

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