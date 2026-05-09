Ora il Picchio si concede una breve pausa: gli allenamenti riprenderanno martedì 12 maggio alle ore 15:00 presso il Picchio Village. Sarà l’inizio della settimana cruciale che porterà al debutto nei Playoff

ASCOLI PICENO – Secondo test settimanale per l’Ascoli di Mister Francesco Tomei che, nel pomeriggio di oggi, ha affrontato il Fossombrone (Serie D) in un allenamento congiunto a porte chiuse allo stadio “Del Duca”. Dopo la larga vittoria per 5-0 contro il Giulianova di due giorni fa, i bianconeri impattano 1-1 contro la formazione metaurense.

Il match si è sbloccato dopo soli 9 minuti grazie alla rete di Andrea Silipo, ma il Fossombrone ha trovato il pareggio alla mezz’ora con Cristiano Giometti. Come da copione in queste amichevoli, Mister Tomei ha ruotato quasi l’intera rosa per testare la condizione atletica di tutti i calciatori in vista degli impegni ufficiali.

Ora il Picchio si concede una breve pausa: gli allenamenti riprenderanno martedì 12 maggio alle ore 15:00 presso il Picchio Village. Sarà l’inizio della settimana cruciale che porterà al debutto nei Playoff (secondo turno nazionale), previsto per domenica 17 maggio. Per conoscere l’avversario ufficiale bisognerà attendere il sorteggio di giovedì 14 maggio.

Più che il risultato, a interessare lo staff tecnico è stato il minutaggio: un ampio turnover ha permesso di valutare lo stato di forma del gruppo a pochi giorni dal dentro o fuori degli spareggi promozione. La squadra sembra aver assimilato i carichi di lavoro e ora godrà di due giorni di riposo per ricaricare le pile.

La Road Map verso i Playoff:

Martedì 12 Maggio: Ripresa allenamenti (ore 15:00).

Giovedì 14 Maggio: Sorteggio avversario secondo turno nazionale.

Domenica 17 Maggio: Gara d’andata (trasferta).





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