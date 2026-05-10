ASCOLI PICENO – Sabato 16 alle ore 21, presso il teatro Ventidio Basso di

Ascoli Piceno, verrà proclamato il vincitore della XXI edizione del “Festival

della Canzone Ascolana”. Mai come quest’anno la gara si preannuncia

affascinante e incerta: autori e interpreti per mesi hanno elaborato e

preparato testi e musiche di brani inediti. Trattasi di canzoni in rigoroso

dialetto ascolano, che la commissione ha valutato e scelto tra le tante

pervenute all’organizzazione.

Questi i titoli e gli interpreti delle 12 canzoni finaliste in ordine di uscita:

1° brano: “Ascule mié”- Luigi De Angelis, Marco Massi, Roberto

Seghetti, Giuseppe Galanti, Umberto Ranalli

2° brano: “Me sò nnammerata de n’Asculà”- Camilla Palmisano

3° brano: “Ascule pé me” – Lycia Gissi

4° brano: “Ascule ne nze po’ raccuntà” – Maurizio Bucci

5° brano: ”Mette lu laike e nasconne la mà”-Carla and the likes

6° brano: “Middie e Maria a lu mare” – Pino Scarpellini

7° brano: “Ne’ ghie manca cósa all’Asculà”-Valentina Auriemma

8° brano: “La guerra de li strezzì” – Maria Chiara Sabbatini

9° brano: “Canzone pe’ te”- Marco De Angelis

10°brano:” ‘Na scappatèlla” – Marika Nespeca

11° brano: “Ticchete tacchete, Ticchete tà”- Simone Ascolani

12° brano: “Scì oh!”- Daniele Di Flavio

A corredare le esibizioni dei cantanti e dei gruppi in gara, saliranno sul

palco anche numerosi ospiti: L’attore e comico Gianfranco Phino ex Zelig;

la soprano veronese Elisabetta Gaiardoni; il lanciatissimo rapper ascolano

Flavius, che sta sfornando brani di successo; il gruppo dei I Piceni Pizzicati

e il talentuoso giovanissimo Manuelino con il suo organetto.

Durante la serata oltre al vincitore del Festival, saranno assegnati altri

riconoscimenti: il premio “Andrea e Bruno Ferretti” per il Miglior Testo; il

premio Ivan Graziani e quelli per la miglior musica e video.

Novità di quest’anno il premio per il primo concorso di poesie dialettali

per le scuole primarie. Un’iniziativa molto importante per tenere vivo il

dialetto e la cultura delle tradizioni, anche tra le nuove generazioni.

Gli ultimi tagliandi rimasti per assistere alla serata finale sono disponibili

presso la biglietteria del teatro in Piazza Arringo (Palazzo dell’Arengo) e

sulle piattaforme online Vivaticket e Happyticket.

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