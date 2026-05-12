ASCOLI PICENO – Di seguito le due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità veicolare in corso Trento e Trieste, Piazza Simonetti, Via XX Settembre e Piazza Roma nei giorni dal 16 al 17 maggio 2026 per evento “Mercatino Antiquariato”
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 253 del 12 maggio 2026 l’Amministrazione ordina:
1) Piazza Simonetti e Via XX Settembre dalle ore 06:00 del giorno 16 maggio 2026 alle ore 22:00 del giorno 17 maggio 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta (esclusi stalli Prefettura per Piazza Simonetti);
- lo spostamento del capolinea del trenino turistico della Giocamondo da Piazza Simonetti a Via XX Settembre (spazi blu);
2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, Piazza Roma lato est-ovest-nord dalle ore 14:00 del giorno 16 maggio 2026 alle ore 22:00 del giorno 17 maggio 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
3) Piazza Roma – Via XX Settembre – Piazza Simonetti – Corso Trento e Trieste (dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre), dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dei giorni di sabato 16 maggio 2026 e domenica 17 maggio 2026 dalle ore 09:00 alle ore 20:00:
- interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento, del Trenino turistico della Giocamondo, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, con obbligo per gli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio all’intersezione di Piazza Roma con Via Pretoriana, con personale impiegato a propria cura e spese.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 252 del 11 maggio 2026 l’Amministrazione comunale dispone dalle ore 20:30 del giorno 14 Maggio 2026 fino alle ore 06:00 del 15 Maggio 2026 in Corso Vittorio Emanuele nr. 42 saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
- l’interdizione totale del transito veicolare ( dalle ore 22:00) per tutti i veicoli (incluso autobus) su C. so V. Emanuele ad eccezione dei mezzi operanti e dei residenti al solo fine di raggiungere le proprietà laterali ed i passi carrabili presenti fino al punto di intervento ;
- l’istituzione del divieto di sosta ( dalle ore 20:30) con obbligo di rimozione forzata con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento per tutto il tratto interessato al montaggio della gru e nello specifico tutto lato sud di Corso Vittorio Emanuele a partire dall’intersezione con Viale De Gasperi fino all’intersezione con Via XIX Settembre (Le aree, come sopra descritte, sono meglio rappresentate nell’allegato planimetrico allegato alla domanda prot. che costituisce parte integrante del presente atto (prot. n. 39708 del 06/05/26);
- di deviare, nella suddetta fascia oraria, su C. so G. Mazzini ( previa disattivazione del varco elettronico) e in Via dei Mulini il flusso di traffico proveniente da V. le Indipendenza ;
- preavviso di chiusura stradale in piazza Matteotti all’altezza dell’intersezione con via dei Mulini mediante istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “strada a fondo chiuso” ed obbligo direzionale di svolta in direzione C.so Mazzini e Via dei Mulini con la presenza di nr. 1 moviere al fine di agevolare i residenti in Cso Vittorio Emanuele a raggiungere le proprietà laterali ed i passi carrabili fino al punto d’intervento;
- di proseguire in direzione V. le Indipendenza per tutti i veicoli (inclusi gli autobus) provenienti da V. le De Gasperi;
- Per i residenti in Piazza Viola e Cso Vittorio Emanuele ( tratto compreso dal civico 42 di Corso V. Emanuele in direzione ovest fino all’intersezione con Via Dante Alighieri) è consentito il senso contrario di marcia di Via Dante Alighieri mediante l’utilizzo di n. 3 movieri da posizionare rispettivamente alle intersezioni tra C.A. Vecchi/Via Dante Alighieri – Cso Vittorio Emanuele/Via Dante Alighieri ed infine Viale De Gasperi/Via Dante Alighieri;
- alla richiedente di presidiare con proprio personale le intersezioni , per tutta la durata dei lavori in Vle De Gasperi/C.so V. Emanuele, P.zza Matteotti/ Ponte Maggiore , rotonda di Viale Indipendenza ( al fine di evitare agli autobus e veicoli superiori a 35 q-li di proseguire direzione Corso Vittorio E.);
- l’interdizione della circolazione pedonale sul marciapiede lato nord in prossimità del punto di intervento per circa 10 mt con contestuale deviazione della stessa sul lato opposto della via mediante l’utilizzo di n. 1 moviere da posizionare all’altezza del civ. 42. Dovrà contemporaneamente essere garantito il transito ciclo – pedonale sul lato sud di Corso Vittorio Emanuele rispettivamente sul marciapiede e pista ciclabile di pertinenza;
- dare ampia informazione agli abitanti di zona e in particolare a quelli di Cso Vittorio Emanuele, Piazza Viola e vie limitrofe, alle proprietà laterali, ai titolari di passi carrabili, ecc interessati salla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di mt. 1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estemi della presente O.D.
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