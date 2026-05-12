Protagonisti della serata il Coro del Teatro Ventidio Basso e l’Orchestra da camera Benedetto Marcello, due formazioni di eccellenza del panorama musicale italiano

ASCOLI PICENO – Il Festival di Primavera 2026 porta ad Ascoli Piceno una serata di grande musica barocca con il concerto MAGNIFICAT — Vivaldi & Durante, in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 18.00 presso la Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico della città. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Protagonisti della serata il Coro del Teatro Ventidio Basso e l’Orchestra da camera Benedetto Marcello, due formazioni di eccellenza del panorama musicale italiano, unite per rendere omaggio a una delle pagine più alte del repertorio vocale barocco: il Magnificat.

Il programma propone due visioni complementari dello stesso testo sacro. Il Magnificat in sol minore RV 610 di Antonio Vivaldi si impone con la sua tensione drammatica e l’intensità appassionata, cifra inconfondibile del genio veneziano. A fargli eco, il Magnificat in si bemolle maggiore di Francesco Durante, compositore partenopeo la cui scrittura luminosa e cantabile restituisce al testo mariano un’atmosfera di serenità e splendore. L’accostamento delle due opere offre al pubblico un’occasione rara per esplorare la ricchezza del barocco italiano attraverso due sensibilità artistiche profondamente diverse eppure coeve.

A dirigere le due formazioni sarà il Maestro Pasquale Veleno. Il parterre solistico comprende i soprani Silvia Ottaviani, Debora Simonetti e Federica Ciotti, il contralto Roberta Sollazzo, il tenore Gianmarco Ripa e il basso Carlo Bonelli.

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