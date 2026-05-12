La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 3939365509 entro il 14 maggio. Il numero massimo di partecipanti è 35

ASCOLI PICENO – Il Circolo Oscar Romero APS/ASD, in collaborazione con il Centro Commerciale Città delle Stelle e con U.S. Acli Marche APS, organizza l’iniziativa “Percorsi di Arte e Cultura”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale. L’evento si terrà sabato 16 maggio alle ore 9, con ritrovo presso l’ingresso principale del Centro Commerciale Città delle Stelle (Ascoli Piceno – Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro 106).

Il percorso, della lunghezza di circa 4 chilometri tra andata e ritorno, prevede una visita guidata gratuita al Borgo Storico Seghetti Panichi, parco storico di rara bellezza impiantato tra il 1875 e il 1890 dal botanico e architetto tedesco Ludwig Winter, oggi considerato il primo esempio di giardino bioenergetico in Europa.

Il complesso comprende edifici di epoche diverse: la Dimora Storica, antica fortezza medievale trasformata in palazzo di campagna nel Settecento; la Residenza San Pancrazio; altri edifici sorti tra il Seicento e l’Ottocento a ridosso delle antiche mura del castello; e l’oratorio del 1608, che conserva preziosi affreschi attribuiti alla scuola di Biagio Miniera.

Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 3939365509 entro il 14 maggio. Il numero massimo di partecipanti è 35.

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