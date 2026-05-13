ASCOLI PICENO – Sabato 16 maggio 2026 appuntamento alle ore 9 a Piazza Roma per la tradizionale “passeggiata vagabonda” organizzata dalla Fondazione Fabiani insieme agli Angeli del Bello”. Stavolta il “Camminpulendo” condotto da Gianni Silvestri si svolgerà per le rue più caratteristiche del quartiere della Piazzarola, allo scopo di conoscere gli edifici storici più significativi ed i personaggi più interessanti che vi hanno abitato.

Non solo il bello, però, l’iniziativa ha anche un fine educativo: lungo il percorso verrà presa nota degli elementi negativi dovuti ad incuria, vandalismo e mancata manutenzione, dalle piante infestanti alle scritte su muri ed arredi. Laddove è possibile intervenire subito, gli Angeli del Bello effettueranno piccoli interventi di pulizia, così come hanno già provveduto a fare nei precedenti “Camminpulendo”.

Nel pomeriggio dello stesso giorno alle 17,30 verrà inaugurata nel chiostro Lea Ferranti del Polo S. Agostino la mostra fotografica di Enzo Morganti “Betullando”.

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