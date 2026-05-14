ASCOLI PICENO – Come coniugare salute e tradizione?

La risposta è semplice, una bella camminata in mezzo alla natura per un’importante ricorrenza del Piceno.

Il prossimo weekend torna la festa della Madonna dell’Ascensione di Polesio e Fuselli e Filari Viaggi propone un’escursione guidata per scoprire la storia e le storie legate a questa antichissima tradizione per questa domenica 17 maggio.

Il tour operator di Offida, nato da un’idea di Veronica Alberti, si propone di riportare l’attenzione degli abitanti del Piceno sulle piccole ma grandi tradizioni che il territorio conserva.

“L’Italia è un Paese-mosaico che, da nord a sud, nasconde tante piccole storie di tanti piccoli territori che affondano le loro origini in tempi remoti, in molti casi non databili, e che hanno contribuito a tenere vive le comunità e a creare la nostra identità. E anche il Piceno è ricchissimo di queste gemme che per i più svariati motivi abbiamo dimenticato. – osserva la titolare – Da qualche tempo, però, in molti stiamo riscoprendo la bellezza e la gioia di condividere momenti di festa, magari dal gusto

retrò, ma che ci fanno sentire parte di qualcosa che è dentro di noi da sempre. La festa dell’Ascensione è un vero e proprio pellegrinaggio in cui avviene l’ascesa della statua della Madonna dal paesino di Polesio fino al santuario sulla vetta del monte, in spalla ai fedeli e accompagnata dal Corpo Bandistico di Venagrande. Una tradizione che richiamava fedeli da tutto il Piceno che, a piedi, percorrevano chilometri e chilometri e che, dai confinamenti Covid, ha perso di

interesse. Questa montagna è sinonimo di casa perché lassù ho trascorso buona parte della mia vita, a contatto con la natura più incontaminata e a briglie sciolte. E mio padre, come mio nonno, erano tra i devoti

che si prodigavano per l’organizzazione della Festa. Con Fuselli e Filari Viaggi vogliamo accompagnare quanti desiderano conoscere le origini, l’evoluzione e le curiosità di questa antichissima tradizione che hanno anche ispirato uno tornello che incalza Maria, tra pesce fritto e somarelli. Un’escursione laica che permetterà, a quanti lo vorranno, di partecipare alle funzioni religiose del pomeriggio a Polesio, una volta riscesa la statua della Madonna.”

Per quanti sono interessati, il ritrovo è al piazzale dello stadio “Del Duca” di Ascoli, alle 9. Alle 9:30 invece partenza da Polesio (chiesa San Giacomo). Alle 15 ritorno alle auto. Pranzo al sacco.

Il prezzo è di 15 euro per gli adulti, gratis per i minori di 18 anni. E’ obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni telefonare al 3280191665 (anche Whatsapp) o scrivere una mail a [email protected]

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.