SPINETOLI – Dopo un percorso lungo circa dieci anni, il Consiglio Comunale di Spinetoli ha approvato il nuovo Piano Regolatore, uno strumento atteso e considerato fondamentale per programmare lo sviluppo del territorio e superare situazioni urbanistiche rimaste ferme per troppo tempo.

Il piano delinea una prospettiva di crescita per i prossimi anni, con una previsione demografica che potrebbe portare il Comune fino a circa 10 mila abitanti una volta completate tutte le aree previste.

“Dopo dieci anni approviamo in Consiglio Comunale un Piano Regolatore molto atteso, che guarda al futuro di Spinetoli e consente di sbloccare situazioni ferme da anni – dichiara il sindaco Alessandro Luciani – È uno strumento che offre nuove opportunità alle imprese, ma anche ai cittadini e alle famiglie che desiderano costruire una casa per sé o per i propri figli”.

Uno degli aspetti centrali del nuovo Piano Regolatore riguarda infatti la possibilità di attivare nuove aree edificabili e nuovi interventi residenziali. Il piano offre occasioni sia alle imprese che disponevano di importanti volumetrie, sia ai piccoli proprietari, con l’obiettivo di rendere più semplice l’avvio degli interventi.

Particolare attenzione è stata dedicata alle lottizzazioni rimaste bloccate per anni a causa della presenza di numerosi proprietari. Il nuovo strumento urbanistico introduce una riorganizzazione delle aree, suddividendo le lottizzazioni in modo più funzionale. In questo modo, chi è pronto a partire potrà farlo senza dover attendere necessariamente gli altri proprietari, mentre chi preferisce aspettare potrà rinviare l’intervento.

“Abbiamo voluto creare un meccanismo più flessibile – prosegue Luciani -, capace di rendere attuabili sia le piccole sia le grandi lottizzazioni. L’obiettivo è permettere al territorio di crescere in modo ordinato, dando risposte concrete a esigenze rimaste irrisolte per troppo tempo”.

Il Piano Regolatore non riguarda però soltanto l’edilizia privata. Tra le priorità indicate ci sono anche nuovi spazi verdi, la riqualificazione di aree destinate a parchi e la realizzazione di nuovi luoghi pubblici per la comunità.

Restano inoltre centrali alcuni punti di interesse pubblico, come la scuola media e Casa Santa Maria, insieme ad aree nelle quali potranno essere sviluppati nuovi servizi per i cittadini. Tra le possibilità previste figurano servizi alla persona, strutture sociosanitarie, RSA, poliambulatori, una nuova delegazione comunale, una nuova sede per il centro diurno e spazi destinati a servizi comunali oggi ospitati in immobili in affitto.

“Abbiamo pensato anche ai servizi – sottolinea il sindaco -, individuando spazi che potranno ospitare funzioni importanti per la cittadinanza e permettere al Comune di ridurre progressivamente le spese sostenute per gli affitti”.

Il nuovo Piano Regolatore guarda anche allo sviluppo economico, con la previsione di nuovi insediamenti produttivi nella zona industriale, pensati per sostenere le imprese e creare nuove opportunità sul territorio.

L’approvazione rappresenta quindi un passaggio significativo per Spinetoli: uno strumento richiesto dai cittadini e ritenuto necessario dall’amministrazione per programmare il futuro del Comune.

In chiusura, il sindaco Luciani ha rivolto un ringraziamento agli amministratori, ai tecnici e a tutti coloro che hanno seguito il percorso di redazione del piano, in particolare all’architetto Rampino, all’architetta Allevi, alla Provincia con l’architetto Barra, all’Ufficio Tecnico comunale e a tutti gli addetti ai lavori che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.

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