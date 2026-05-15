La sorpresa è stata tanta nel vedere come tonnellate di scarti possano trasformarsi in balle ordinate pronte per il riciclo. L’interesse è cresciuto ancora di più quando i ragazzi hanno “toccato con mano” il risultato della filiera

VENAROTTA – Un’esperienza che lascia il segno: così gli alunni della III e V della Primaria e della I della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione di Venarotta hanno descritto la loro visita all’impianto di trattamento rifiuti della Picenambiente il 29 aprile scorso. Tra nastri trasportatori e grandi macchinari in funzione, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino come la carta e la plastica raccolte nelle loro case prendano una nuova vita.«Non pensavo che i miei flaconi di plastica finissero qui», ha commentato uno degli studenti più piccoli, affascinato dalla precisione con cui i sensori ottici separano i materiali.

La sorpresa è stata tanta nel vedere come tonnellate di scarti possano trasformarsi in balle ordinate pronte per il riciclo. L’interesse è cresciuto ancora di più quando i ragazzi hanno “toccato con mano” il risultato della filiera, comprendendo che quel gesto quotidiano di differenziare non è un obbligo astratto, ma il primo passo di un processo industriale concreto che li vede protagonisti.

Vedere i rifiuti da loro prodotti diventare risorsa ha trasformato una semplice lezione di educazione civica in una scoperta consapevole: il futuro dell’ambiente passa letteralmente dalle loro mani.

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