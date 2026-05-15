CASTEL DI LAMA – Il fascino degli sport tradizionali torna protagonista nel territorio piceno. Sabato 16 e domenica 17 maggio si disputerà la 25ª edizione del Campionato Italiano del Lancio della Forma di Formaggio a coppie, evento di punta del calendario agonistico della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Giochi Tradizionali Castel di Lama con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ascoli Piceno, vedrà sfidarsi i migliori lanciatori d’Italia in una disciplina che affonda le sue radici nella storia rurale del nostro Paese, trasformando un antico passatempo contadino in una competizione atletica di precisione e potenza.

Le fasi eliminatorie avranno inizio sabato 16 maggio lungo la S.P. 15, nel tratto compreso tra Appignano del Tronto ed Offida, dove si terranno le qualifiche per le diverse categorie di peso della forma: 3 kg, 6 kg, 9 kg e la spettacolare categoria da 22 kg.

L’atto conclusivo della kermesse si sposterà invece domenica 17 maggio a Castel di Lama, dove verranno assegnati i titoli tricolori per l’anno 2026.

Il lancio del formaggio non è solo una prova di forza ma richiede una tecnica sopraffina. I lanciatori utilizzano una fettuccia avvolta intorno alla forma per imprimerle la massima rotazione e velocità. Vince la coppia che, al termine dei lanci previsti dal regolamento federale, percorrerà la distanza maggiore lungo il tracciato stradale o il sentiero designato.

Questa disciplina, difesa con orgoglio dalla FIGeST, rappresenta un patrimonio immateriale fondamentale per la conservazione delle tradizioni locali italiane. Negli ultimi anni, il lancio del formaggio ha vissuto una vera e propria rinascita, attirando non solo veterani ma anche molti giovani atleti, grazie anche alla promozione di valori quali il rispetto dell’ambiente e la socialità all’aria aperta.

“Raggiungere la venticinquesima edizione è un traguardo che testimonia la vitalità di questo sport – sottolineano la presidente regionale FIGeST Marche, Catia Luciani, che aggiunge – Invitiamo tutti i cittadini e gli appassionati a seguire le gare lungo il percorso per sostenere i lanciatori e vivere una giornata all’insegna della tradizione più autentica”.

Per ulteriori informazioni sulla competizione è possibile contattare il numero 345 1797338 o consultare il sito ufficiale della FIGeST.

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