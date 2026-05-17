STADIO “Viviani” match di andata del secondo turno playoff nazionale, in programma al “Viviani” di Potenza domenica 17 maggio, ore 20.

POTENZA – Finisce senza reti la battaglia del “Viviani”. Uno 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno di mercoledì al “Del Duca”, l’Ascoli avrà il vantaggio dei due risultati su tre per passare il turno, ma servirà più cinismo sotto porta. In un’atmosfera da brividi, davanti a cinquemila spettatori, i bianconeri falliscono un calcio di rigore e si vedono strozzare in gola l’urlo del gol per una questione di centimetri, mentre il Potenza di De Giorgio resiste con i denti e con un super Cucchietti.

È stata la partita delle emozioni “congelate”. Nel primo tempo, dopo un avvio di studio, il Potenza ha spaventato Vitale con l’intuizione di Murano da centrocampo, mentre l’Ascoli si è visto annullare dal VAR il tap-in di Corradini per un fuorigioco millimetrico di Gori.

La ripresa è stata un concentrato di adrenalina e polemiche. Al 54’, dopo il check al VAR, Diop assegna il penalty. Sul dischetto va lo stesso Gori (con una vistosa fasciatura alla testa per il fallo subito), ma il suo sinistro sbatte contro il palo, condannandolo al terzo errore stagionale dagli undici metri.

Nel finale è assalto Ascoli, rinvigorito dall’ingresso di un elettrico Chakir, ma il fortino lucano tiene anche grazie a un valzer di decisioni arbitrali discusse (il giallo a Riggio trasformato in rosso e poi revocato nuovamente dal VAR).

TABELLINO E PAGELLE

POTENZA (4-3-3): Cucchietti 7.5; Adjapong 6, Riggio 6, Camigliano 6.5, Rocchetti 6; Erradi 6 (72′ Ghisolfi 6), Felippe 5.5 (61′ Castorani 6), Siatounis 6.5; Schimmenti 5.5 (61′ Petrungaro 6), Murano 5.5 (72′ Selleri 6), D’Auria 6.5 (80′ Delle Monache 6). All: De Giorgio.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale 6; Alagna 5.5, Curado 7, Nicoletti 6.5, Guiebre 7; Corradini 6.5, Damiani 6; Silipo 5.5 (82′ Del Sole 6), Rizzo Pinna 5.5 (70′ Milanese 6), D’Uffizi 6; Gori 5 (70′ Chakir 7). A disposizione: Barosi, Dente, Rizzo, Zagari, Pagliai, Menna, Bando, Ndoj, Galuppini, Palazzino, Oviszach, Corazza. Allenatore: Tomei 6.

ARBITRO: Diop di Treviglio 5. Gestione confusa del VAR e della disciplina. Il dietrofront sull’espulsione di Riggio lascia molti dubbi e innervosisce la gara.

Assistenti sono Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno e Matteo Taverna di quella di Bergamo. Quarto Ufficiale Antonio Di Reda di Molfetta, VAR Daniele Rutella di Enna, AVAR Giuseppe Vingo di Pisa.