STADIO “Viviani” match di andata del secondo turno playoff nazionale, in programma al “Viviani” di Potenza domenica 17 maggio, ore 20.
POTENZA – Finisce senza reti la battaglia del “Viviani”. Uno 0-0 che lascia tutto aperto in vista del ritorno di mercoledì al “Del Duca”, l’Ascoli avrà il vantaggio dei due risultati su tre per passare il turno, ma servirà più cinismo sotto porta. In un’atmosfera da brividi, davanti a cinquemila spettatori, i bianconeri falliscono un calcio di rigore e si vedono strozzare in gola l’urlo del gol per una questione di centimetri, mentre il Potenza di De Giorgio resiste con i denti e con un super Cucchietti.
È stata la partita delle emozioni “congelate”. Nel primo tempo, dopo un avvio di studio, il Potenza ha spaventato Vitale con l’intuizione di Murano da centrocampo, mentre l’Ascoli si è visto annullare dal VAR il tap-in di Corradini per un fuorigioco millimetrico di Gori.
La ripresa è stata un concentrato di adrenalina e polemiche. Al 54’, dopo il check al VAR, Diop assegna il penalty. Sul dischetto va lo stesso Gori (con una vistosa fasciatura alla testa per il fallo subito), ma il suo sinistro sbatte contro il palo, condannandolo al terzo errore stagionale dagli undici metri.
Nel finale è assalto Ascoli, rinvigorito dall’ingresso di un elettrico Chakir, ma il fortino lucano tiene anche grazie a un valzer di decisioni arbitrali discusse (il giallo a Riggio trasformato in rosso e poi revocato nuovamente dal VAR).
TABELLINO E PAGELLE
POTENZA (4-3-3): Cucchietti 7.5; Adjapong 6, Riggio 6, Camigliano 6.5, Rocchetti 6; Erradi 6 (72′ Ghisolfi 6), Felippe 5.5 (61′ Castorani 6), Siatounis 6.5; Schimmenti 5.5 (61′ Petrungaro 6), Murano 5.5 (72′ Selleri 6), D’Auria 6.5 (80′ Delle Monache 6). All: De Giorgio.
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale 6; Alagna 5.5, Curado 7, Nicoletti 6.5, Guiebre 7; Corradini 6.5, Damiani 6; Silipo 5.5 (82′ Del Sole 6), Rizzo Pinna 5.5 (70′ Milanese 6), D’Uffizi 6; Gori 5 (70′ Chakir 7). A disposizione: Barosi, Dente, Rizzo, Zagari, Pagliai, Menna, Bando, Ndoj, Galuppini, Palazzino, Oviszach, Corazza. Allenatore: Tomei 6.
ARBITRO: Diop di Treviglio 5. Gestione confusa del VAR e della disciplina. Il dietrofront sull’espulsione di Riggio lascia molti dubbi e innervosisce la gara.
Assistenti sono Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno e Matteo Taverna di quella di Bergamo. Quarto Ufficiale Antonio Di Reda di Molfetta, VAR Daniele Rutella di Enna, AVAR Giuseppe Vingo di Pisa.
NOTE Spettatori: 4997 (di cui 550 ospiti) per un incasso lordo di 75.156 euro
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′ inizia il match
4′ Cross insidioso di Silipo dalla destra, debole blocca Cucchietti
7′ scontro sulla trequarti tra Schimmenti e Nicoletti, rimane a terra il giocatore potentino, punizione dai 30 metri
13′ si rende pericoloso il Potenza con D’Auria sulla sinistra, tiro verso il sette opposto c’è deviazione di Alagna
17′ Punizione per l’Ascoli batte Silipo dalla destra mette in corner Erradi
22′ ci prova D’Auria dal limite, tiro murato da Damiani
25′ rimessa laterale lunga di Guiebre, spizza di testa Gori, tiro di destro di Corradini da dentro l’area che termina alta sopra la traversa
30′ entra in slalom in area di Siatounis riesce in uscita Vitale e fare sua la sfera in presa bassa
32′ INCREDIBILE Alagna perde palla a centrocampo, e Murano prova tirare direttamente in porta vedendo Vitale fuori dai pali e calcia verso la porta sfiorando il palo
36′ GOL ANNULLATO ALL’ASCOLI Ascoli in gol con Corradini con un tap in dopo un tiro sporco di Gori, l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Var sta controllando e conferma tutto
45- Due minuti di recupero
47- Finisce il primo tempo senza reti
SECONDO TEMPO
46- Riprende la gara non ci sono sostituzioni
54′ VAR IN CORSO, cross di Guiebre dalla sinistra, ci prova di testa Gori ma viene colpito da Riggio, valutazione in corso. Gori sanguina
56′ RIGORE PER L’ASCOLI, e ammonizione per Riggio
58′ RIGORE PARATO, Gori fasciato in testa rientra e si presenta sul dischetto, incrocia col suo sinistro devia Cicchietti e palla sul palo
61′ Doppio cambio Potenza: escono Schimmenti e Felippe, dentro Petrungaro e l’ex Castorani
62′ ESPULSO RIGGIO, doppia ammonizione, il capitano del Potenza ferma irregolarmente Gori in corsa verso l’area. Punizione per l’Ascoli
65′ Richiamato al monitor l’arbitro per una revisione, ANNULLATO il secondo giallo, resta in campo il capitano Riggio. Protestano i bianconeri e viene espulso un componente dello staff
70′ doppio cambio Ascoli: fuori Gori e Rizzo Pinna, dentro Chakir e Milanese
72′ Doppio cambio Potenza: fuori Erradi e Murano, dentro Ghisolfi e Selleri
73′ Guiebre si invola sulla fascia e conquista un corner, palla deviata su cui si avventa in rovesciata di Chakir, palla che termina in curva
75′ TRAVERSA ASCOLI ci riprova Chakir con una spettacolare rovesciata che termina sulla traversa
80′ Ultimo cambio Potenza: fuori D’Auria, dentro Delle Monache
82′ OCCASIONE ASCOLI cross basso dal fondo di Corradini che attraversa tutta l’area piccola, poi ci prova Silipo ma viene murato
82- Terzo cambio Ascoli: si rivede Del Sole al posto di Silipo
85′ Sinistro debole di Del Sole dal limite, debole sul primo palo para Cucchietti
92- Tiro di controbalzo da metà campo di Delle Monache, pallone abbondantemente out
94- Sinistro di Corradini dal limite, para Cucchietti
96- Termina la gara a reti inviolate, il match di ritorno in programma Mercoledì 20 Maggio al “Del Duca”
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