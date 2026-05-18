ASCOLI PICENO – Api nate da materiali di recupero, “guardiani” costruiti con oggetti destinati allo scarto, semi trasformati in piccole bombe verdi e laboratori immersi nella scoperta della biodiversità: sono questi alcuni dei risultati di ECOLABS – Laboratori Ambiente e Creatività, il progetto educativo promosso dal Comune di Ascoli Piceno e realizzato da Marche a Rifiuti Zero ODV in collaborazione con Amici nella Natura ODV.

Il percorso, rivolto alle scuole dell’infanzia e primaria del territorio durante l’anno scolastico 2025–2026, ha coinvolto complessivamente oltre 120 bambini attraverso attività laboratoriali, esperienze sensoriali, racconti animati e percorsi creativi dedicati ai temi della sostenibilità ambientale, del riuso e della tutela della natura.

Un progetto capace di trasformare l’educazione ambientale in esperienza concreta, mettendo al centro il gioco, la partecipazione e la creatività.

Nel filone laboratoriale Dalla Terra alla Terra, i bambini delle scuole dell’infanzia hanno esplorato il mondo della primavera, degli insetti impollinatori e dei cicli naturali attraverso attività immersive e partecipative.

Tra le esperienze proposte:

percorsi esperienziali dedicati alla scoperta della primavera, durante i quali i bambini hanno “dato vita” agli elementi della natura interpretando il sole, la linfa, le radici, le gemme, le foglie, le api impollinatrici e i fiori;

osservazioni di foglie, semi e piccoli elementi naturali;

laboratori creativi con materiali di recupero;

attività di semina e manipolazione della terra;

realizzazione di api con materiali riciclati.

Le attività si sono svolte presso l’Istituto Mater Amabilis, l’Istituto San Gaetano e le sezioni Montessori dell’ISC San Filippo e Giacomo, coinvolgendo con entusiasmo anche i bambini più piccoli della sezione primavera.

Grande partecipazione anche per il secondo filone del progetto, I Guardiani dello Spreco, dedicato agli alunni della scuola primaria.

Attraverso racconti animati, attività manuali e momenti di confronto, i bambini hanno affrontato temi complessi come il consumo consapevole, il recupero dei RAEE e la riduzione dello spreco utilizzando un linguaggio semplice, creativo e inclusivo.

Particolarmente significativa la realizzazione delle mascotte “Guardiani dello Spreco”, costruite con materiali di recupero dagli alunni della classe 2B tempo pieno del plesso Don Bosco – ISC San Filippo e Giacomo.

Le opere sono state successivamente esposte durante la Settimana della Scuola, trasformandosi in una vera e propria mostra aperta alla cittadinanza, occasione preziosa per condividere il lavoro svolto e sensibilizzare il territorio sui temi della sostenibilità ambientale.

ECOLABS ha confermato quanto sia importante proporre percorsi educativi capaci di coniugare esperienza diretta, creatività e attenzione all’ambiente.

Attraverso il racconto, il gioco e la manualità, bambini e bambine hanno potuto avvicinarsi ai temi della biodiversità, del riuso creativo e della cura del territorio in modo coinvolgente e partecipato.

Il progetto ha inoltre favorito la collaborazione tra scuole, associazioni e comunità educante, rafforzando il valore dell’educazione ambientale come strumento di crescita collettiva.

Un’esperienza che ha lasciato entusiasmo, curiosità e nuove consapevolezze nei piccoli partecipanti, dimostrando come anche un semplice oggetto di recupero possa trasformarsi in occasione di scoperta, creatività e cambiamento.

Marche a Rifiuti Zero ODV ringrazia il Comune di Ascoli Piceno, gli istituti scolastici coinvolti, le insegnanti, gli alunni e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

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