ASCOLI PICENO – Sole, natura, tradizione e gran spirito di comunità.

Tutto ciò si è manifestato nella giornata del 17 maggio in occasione della Festa dell’Ascensione ad Ascoli Piceno.

Antichissima ricorrenza religiosa e cittadina che celebra la Madonna di Polesio. Fin dalla mattinata moltissime persone si sono recate sulla vetta del Monte Ascensione. Chi a piedi, chi in auto, chi in moto o in bici. Visitatori provenienti non solo dall’Ascolano ma anche da altre zone del centro Italia. Presenti anche turisti stranieri, venuti a conoscenza della storica festa.

Come di consueto si è svolta una partecipata processione in cui la statua della Madonna viene portata in spalla dal paese di Polesio fino alla chiesa situata sulla cima del Monte Ascensione, accompagnata dalla banda musicale.

Polesio ha una storia molto particolare, come ci racconta la tour operator Veronica Alberti dell’agenzia Fuselli e Filari Viaggi, intercettata durante una sua escursione guidata: “Il Borgo prende il nome da Polisia che era figlia del Prefetto romano di Ascoli che, secondo la tradizione, si era convertita al cristianesimo dal Vescovo Sant’Emidio. Per scampare all’ira del padre pagano, Polisia fuggì da Ascoli e si recò sul monte. Sempre secondo la tradizione la montagna si aprì, inghiottendola, per salvarla dai soldati romani che stavano cercando di catturarla per riportarla a casa. La leggenda, ancora oggi, racconta che Santa Polisia viva ancora tra le viscere della montagna e che si possa sentire il rumore del suo telaio d’oro”.

Nella tarda mattinata, dopo la processione, si è svolta una messa molto sentita sulla cima dell’Ascensione e alla fine della funzione in molti sono rimasti sulla vetta per mangiare e celebrare tutti insieme la storica ricorrenza.

Nel pomeriggio, invece, si è svolta la processione dalla cima dell’Ascensione fino al paese di Polesio con sempre la statua della Madonna portata in spalla e si è celebrata una funzione religiosa all’aperto, all’interno del Borgo, con numerose persone provenienti non solo da Ascoli ma da vari Comuni del Piceno e del Teramano.

Una giornata che ha coniugato, appunto, tradizione e spirito di comunità. Fattori non scontati nell’epoca attuale, la Festa dell’Ascensione è una cerimonia che deve essere tramandata e raccontata anche alle nuove generazioni. Un bel modo per mettere in vetrina realtà del territorio poco conosciute che però hanno molto da raccontare e da mostrare.

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