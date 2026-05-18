ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un appuntamento molto sentito nella città delle Cento Torri.

Oggi, 18 maggio, si è svolta ad Ascoli Piceno la conferenza di presentazione del Memorial Troiani, edizione 2026.

Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore agli Eventi, Giovanni Silvestri, il Direttore artistico del Memorial, Dardust, in video collegamento, il presidente dell’Ail Ascoli Piceno-Odv, Giuliano Agostini, il presidente della Banca del Piceno Credito Cooperativo, Sandro Donati, e Leonardo Galieni, figlio del primario di ematologia Piero.

Un evento ormai tradizionale e molto apprezzato non solo dalla comunità ascolana.

Il Memorial Alessandro Troiani è organizzato da vent’anni dall’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) sezione di Ascoli Piceno. È un evento a scopo benefico che ricorda Alessandro Troiani, un ragazzo colpito dalla leucemia contro cui ha lottato duramente e che si è battuto per istituire ad Ascoli un centro di ematologia. Dario Faini era un suo grande amico e ha deciso di dedicargli questa kermesse anche per aiutare e sostenere la ricerca medica.

Il presidente dell’Ail di Ascoli Giuliano Agostini ha ricordato la figura di Alessandro Troiani e il legame storico dell’evento con il reparto di Ematologia dell’ospedale cittadino: “Questo memorial è fondamentale sia per la raccolta fondi in favore del reparto di Ematologia dell’ospedale Mazzoni diretto dal dottor Piero Galienti, sia per la visibilità che dà alla città e alla nostra associazione”.

Il 16 giugno alle 21, in piazza del Popolo, ci saranno molti/e artisti/e: Dardust, Arisa, Levante, Rkomi e Saturnino. E, ovviamente, il consueto “Secret Guest” che verrà svelato il giorno stesso.

Dario Faini, in arte Dardust, ha commentato in videoconferenza: “Sul palco non ci sarà il tradizionale quintetto d’archi, ma una parte dell’orchestra della Filarmonica Marchigiana, per dare al concerto un’impronta più epica. Avevo bisogno di un impianto musicale importante anche per accompagnare il super ospite a sorpresa, artista italiano che seguo da quando ero adolescente e che ha fatto la storia della musica italiana anche all’estero. Arisa è da tanto che volevo portarla sul palco, la sua vocalità è perfetta per questa versione con orchestra, archi e voce. Levante è un’artista che da anni porta il canto femminile a livelli molto importanti”.

Il sindaco Marco Fioravanti ha affermato: “Arrivare all’edizione numero 27 con un crescendo costante è un risultato straordinario. Dario Faini riesce ogni anno a portare ad Ascoli artisti incredibili”.

Allo spettacolo potranno assistere circa 1800 persone, allo spazio di piazza del Popolo ridotto dal cantiere di Palazzo dei Capitani si ovvierà montando delle tribune mobili. I tagliandi saranno messi in vendita nei prossimi giorni.

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