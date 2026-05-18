ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della circolazione veicolare in Corso Vittorio Emanuele per montaggio gru.
Con l’Ordinanza dirigenziale 268 del 16 maggio 2026 l’Amministrazione comunale dispone, dalle ore 20:30 del giorno 21 Maggio 2026 fino alle ore 06:00 del 22 Maggio 2026 in Corso Vittorio Emanuele 42, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
- l’interdizione totale del transito veicolare ( dalle ore 22:00) per tutti i veicoli (incluso autobus) su C. so V. Emanuele ad eccezione dei mezzi operanti e dei residenti al solo fine di raggiungere le proprietà laterali ed i passi carrabili presenti fino al punto di intervento ;
- l’istituzione del divieto di sosta ( dalle ore 20:30) con obbligo di rimozione forzata con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento per tutto il tratto interessato al montaggio della gru e nello specifico tutto lato sud di Corso Vittorio Emanuele a partire dall’intersezione con Viale De Gasperi fino all’intersezione con Via XIX Settembre (Le aree, come sopra descritte, sono meglio rappresentate nell’allegato planimetrico allegato alla domanda prot. che costituisce parte integrante del presente atto (prot. n. 39708 del 06/05/26);
- di deviare, nella suddetta fascia oraria, su C. so G. Mazzini ( previa disattivazione del varco elettronico) e in Via dei Mulini il flusso di traffico proveniente da V. le Indipendenza ;
- preavviso di chiusura stradale in piazza Matteotti all’altezza dell’intersezione con via dei Mulini mediante istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “strada a fondo chiuso” ed obbligo direzionale di svolta in direzione C.so Mazzini e Via dei Mulini con la presenza di nr. 1 moviere al fine di agevolare i residenti in Cso Vittorio Emanuele a raggiungere le proprietà laterali ed i passi carrabili fino al punto d’intervento;
- di proseguire in direzione V. le Indipendenza per tutti i veicoli (inclusi gli autobus) provenienti da V. le De Gasperi;
- Per i residenti in Piazza Viola e Cso Vittorio Emanuele ( tratto compreso dal civico 42 di Corso V. Emanuele in direzione ovest fino all’intersezione con Via Dante Alighieri) è consentito il senso contrario di marcia di Via Dante Alighieri mediante l’utilizzo di n. 3 movieri da posizionare rispettivamente alle intersezioni tra C.A. Vecchi/Via Dante Alighieri – Cso Vittorio Emanuele/Via Dante Alighieri ed infine Viale De Gasperi/Via Dante Alighieri;
- alla richiedente di presidiare con proprio personale le intersezioni , per tutta la durata dei lavori in Vle De Gasperi/C.so V. Emanuele, P.zza Matteotti/ Ponte Maggiore , rotonda di Viale Indipendenza ( al fine di evitare agli autobus e veicoli superiori a 35 q-li di proseguire direzione Corso Vittorio E.);
- l’interdizione della circolazione pedonale sul marciapiede lato nord in prossimità del punto di intervento per circa 10 mt con contestuale deviazione della stessa sul lato opposto della via mediante l’utilizzo di n. 1 moviere da posizionare all’altezza del civ. 42. Dovrà contemporaneamente essere garantito il transito ciclo – pedonale sul lato sud di Corso Vittorio Emanuele rispettivamente sul marciapiede e pista ciclabile di pertinenza.
Regolamentazione della viabilità e sosta in Frazione Brecciarolo in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita per i giorni dal 21 al 24 maggio 2026.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 269 del 16 maggio 2026 l’Amministrazione comunale dispone:
1)Piazzale antistante la Chiesa di Santa Rita in Brecciarolo ( lato destro ingresso ):
- dalle ore 08:00 alle ore 24:00 di giovedì 21 maggio 2026 il divieto di sosta con rimozione coatta al fine di consentire il montaggio del palco delle dimensione di mt. 7.5×5.00;
2)
– dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di venerdì 22 maggio 2026;
– dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di sabato 23 maggio 2026;
– dalle ore 07:00 alle ore 24:00 di domenica 24 maggio 2026:
- l’interdizione della viabilità in Via dei Settembrini, tratto compreso tra la Via Salaria e Via delle Betulle, con sistemazione di transenna munita del segnale di divieto di transito all’intersezione della Via Salaria con la Via dei Settembrini e all’incrocio tra quest’ultima e Via delle Betulle, fatta eccezione per gli automezzi del TPL – Servizio Urbano che potranno accedere in Via dei Settembrini per la necessaria manovra presso il capolinea ivi ubicato a passo d’uomo;
- il senso unico alternato in Via delle Fresie regolamentato con le modalità previste dall’art.42 (21 C.S.) del D.P.R. 16.12.92 n. 495 , comma 3° lett. “c” “Transito alternato a mezzo semafori”;
- il divieto di sosta con rimozione coatta in Via delle Betulle, in ambo i lati;
- il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in ambo i lati di Via dei Settembrini e su tutto il piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale, per consentire il posizionamento dei banchi degli operatori commerciali e l’installazione di un palco.
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