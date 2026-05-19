Dialogo tra istituzioni, mondo accademico e imprese per parlare del tessuto produttivo, Saranno premiate eccellenze aziendali regionali per capacità di transizione digitale o ambientale.

PESARO – Camera Marche organizza a Pesaro il prossimo 23 maggio (orario 9:30/11:00) presso la sede pesarese di Camera Marche un momento di dialogo tra istituzioni, mondo accademico e imprese per parlare del tessuto produttivo, filo conduttore saranno il ruolo della sostenibilità e del digitale nei processi strategici.

L’incontro sarà occasione per premiare eccellenze aziendali di tutta la regione che si sono distinte in quanto a capacità di transizione digitale o ambientale.

PROGRAMMA 9.30:

Saluti istituzionali

Gino Sabatini (Presidente Camera di Commercio delle Marche)

Lucia Albano (Sottosegretario di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Giacomo Bugaro (Assessore Sviluppo Economico Regione Marche)

Giorgio Calcagnini (Rettore Università degli Studi di Urbino)

Andrea Biancani (Sindaco di Pesaro)

Coordinatore : Gian Luca Gregori (Presidente Fondazione Universitaria per lo Sviluppo Imprenditoriale, Università Politecnica delle Marche)

Relatori:

Deborah Giraldi (Segretario Generale Camera di Commercio delle Marche) L’approccio innovativo della Camera di Commercio delle Marche a servizio delle imprese

Giorgio Calcagnini (Rettore Università degli Studi di Urbino) Le Marche e l’ innovazione : un viaggio tra imprese , competenze e territori

Marco Frey (Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese , Scuola Superiore Sant’Anna) La sostenibilità come fattore competitivo nel quadro geopolitico internazionale

Luca Marinelli (Ricercatore e docente di digital strategy, Università Politecnica delle Marche) L’evoluzione inarrestabile dell’AI: criticità ed opportunità per le imprese

Gian Luca Gregori intervista le realtà del territorio: storie di successo valorizzate dai servizi della Camera di Commercio delle Marche

Premiazione delle eccellenze marchigiane: riconoscimento al merito delle imprese che si sono distinte nei percorsi di digitalizzazione e di sostenibilità ambientale

Conclusioni a cura di Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche)

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