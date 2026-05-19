PESARO – Camera Marche organizza a Pesaro il prossimo 23 maggio (orario 9:30/11:00) presso la sede pesarese di Camera Marche un momento di dialogo tra istituzioni, mondo accademico e imprese per parlare del tessuto produttivo, filo conduttore saranno il ruolo della sostenibilità e del digitale nei processi strategici.
L’incontro sarà occasione per premiare eccellenze aziendali di tutta la regione che si sono distinte in quanto a capacità di transizione digitale o ambientale.
PROGRAMMA 9.30:
Saluti istituzionali
Gino Sabatini (Presidente Camera di Commercio delle Marche)
Lucia Albano (Sottosegretario di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze)
Giacomo Bugaro (Assessore Sviluppo Economico Regione Marche)
Giorgio Calcagnini (Rettore Università degli Studi di Urbino)
Andrea Biancani (Sindaco di Pesaro)
Coordinatore: Gian Luca Gregori (Presidente Fondazione Universitaria per lo Sviluppo Imprenditoriale, Università Politecnica delle Marche)
Relatori:
Deborah Giraldi (Segretario Generale Camera di Commercio delle Marche) L’approccio innovativo della Camera di Commercio delle Marche a servizio delle imprese
Giorgio Calcagnini (Rettore Università degli Studi di Urbino) Le Marche e l’innovazione: un viaggio tra imprese, competenze e territori
Marco Frey (Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant’Anna) La sostenibilità come fattore competitivo nel quadro geopolitico internazionale
Luca Marinelli (Ricercatore e docente di digital strategy, Università Politecnica delle Marche) L’evoluzione inarrestabile dell’AI: criticità ed opportunità per le imprese
Gian Luca Gregori intervista le realtà del territorio: storie di successo valorizzate dai servizi della Camera di Commercio delle Marche
Premiazione delle eccellenze marchigiane: riconoscimento al merito delle imprese che si sono distinte nei percorsi di digitalizzazione e di sostenibilità ambientale
Conclusioni a cura di Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche)
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