PESARO – Camera Marche organizza a Pesaro il prossimo 23 maggio (orario 9:30/11:00) presso la sede pesarese di Camera Marche  un momento di dialogo tra istituzioni,  mondo accademico e imprese per parlare del tessuto produttivo, filo conduttore saranno il  ruolo della sostenibilità e del digitale nei processi strategici. 
L’incontro sarà occasione per premiare eccellenze aziendali di tutta la regione che si sono distinte in quanto a capacità di transizione digitale o ambientale.
 
  PROGRAMMA 9.30:
 
Saluti istituzionali 
Gino Sabatini (Presidente Camera di Commercio delle Marche)
Lucia Albano (Sottosegretario di Stato Ministero dell’Economia e delle Finanze)
Giacomo Bugaro (Assessore Sviluppo Economico Regione Marche)
Giorgio Calcagnini (Rettore Università degli Studi di Urbino)
Andrea Biancani (Sindaco di Pesaro)  
  CoordinatoreGian Luca Gregori (Presidente Fondazione Universitaria per lo Sviluppo Imprenditoriale, Università Politecnica delle Marche)
Relatori:
Deborah Giraldi (Segretario Generale Camera di Commercio delle Marche) L’approccio innovativo della Camera di Commercio delle Marche a servizio delle imprese 
Giorgio Calcagnini (Rettore Università degli Studi di Urbino) Le Marche e l’innovazione: un viaggio tra imprese, competenze e territori 
Marco Frey (Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant’Anna) La sostenibilità come fattore competitivo nel quadro geopolitico internazionale 
Luca Marinelli (Ricercatore e docente di digital strategy, Università Politecnica delle Marche) L’evoluzione inarrestabile dell’AI: criticità ed opportunità per le imprese 
Gian Luca Gregori intervista le realtà del territorio: storie di successo valorizzate dai servizi della Camera di Commercio delle Marche
Premiazione delle eccellenze marchigiane: riconoscimento al merito delle imprese che si sono distinte nei percorsi di digitalizzazione e di sostenibilità ambientale 
Conclusioni a cura di Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche)

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