Si configura come una vera e propria guida allo sviluppo del pensiero critico, che il rapporto The Future of Work del “World Economic Future” pone al vertice delle competenze più importanti per il lavoro e per la vita

ASCOLI PICENO – Venerdì 22 maggio, alle ore 18, Business Hub Ascoli Piceno (viale Benedetto Croce, 16) ospiterà la presentazione di “Pensare blu. Dal pensiero critico al problem solving”, il nuovo saggio di Roberto Basso dedicato al pensiero critico.

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e moderato dal giornalista Federico Ameli, il sindaco Marco Fioravanti dialogherà con l’autore di “Pensiero blu”, Roberto Basso. Direttore relazioni esterne di Wind Tre, senior fellow del Centro per l’Economia Digitale e docente di problem solving alla Luiss Business School, Basso vanta una lunga esperienza manageriale nel settore privato e pubblico che negli anni lo ha portato a essere portavoce di tre ministri dell’economia e presidente della più grande centrale acquisti nazionale.

Edito da Luiss University Press nel marzo 2026, “Pensare blu” si configura come una vera e propria guida allo sviluppo del pensiero critico, che il rapporto The Future of Work del “World Economic Future” pone al vertice delle competenze più importanti per il lavoro e per la vita nelle società complesse. Il volume si rivolge a coloro che vogliano rafforzare la propria crescita intellettuale o acquisire una cassetta degli attrezzi per affrontare al meglio vita e lavoro in contesti complessi, conducendo il lettore in uno stimolante viaggio alla ricerca di quei comportamenti e buone pratiche da coltivare nel tempo per consolidare un’attitudine e sviluppare così un pensiero critico.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.