Opere pubbliche indispensabili anche e soprattutto per stoppare il triste fenomeno dello spopolamento cui stanno andando incontro i piccoli paesi

CASTORANO – Castorano al centro di numerosi finanziamenti riguardo ad opere pubbliche, alcune delle quali ritenute indispensabili per far tornare il paese al centro della Vallata una realtà cui guardare con estremo interesse come uno dei borghi più accoglienti del territorio. Opere pubbliche indispensabili anche e soprattutto per stoppare il triste fenomeno dello spopolamento cui stanno andando incontro i piccoli paesi, ed in particolare quelli ubicati all’interno rispetto alla vallata del Tronto.

“Grazie al fattivo interessamento del Commissario alla Ricostruzione, senatore Guido Castelli – tiene a dire la sindaca Rossana Cicconi -, che ha sempre dimostrato la propria vicinanza al nostro paese e che per questo lo ringraziamo, l’Ufficio Ricostruzione ha recentemente accolto una seconda Variante che avevamo presentato riguardo ai lavori da portare a termine del nuovo plesso scolastico, per un importo di 697mila euro. Ciò ci permetterà di completare l’opera in tempi relativamente brevi, restituendola al paese che ne sente un urgente bisogno”.

Ma non solo di scuola parlano i fondi destinati a Castorano.

Riguardo al Piano Strade relativo alla ricostruzione post sisma nelle Marche, per la Sp 18 Castoranese sono stati stanziati 1,5 milioni di euro, che si sommano ad altri 991.265 euro per due strade comunali: la vecchia San Silvestro e via dell’Olmo.

“Finanziata anche la ristrutturazione della Torre Civica – rende noto ancora la sindaca castoranese -, uno dei rari esempi a pianta pentagonale nelle Marche, per un importo di 717.159 euro, con il progetto esecutivo già approvato e trasmesso all’USR, e con i lavori in via di affidamento”.

Diversi quindi i progetti in itinere, che andranno a sommarsi a quello relativo al rifacimento di piazza Leopardi, finanziato con 910mila euro nell’ambito del Pnc – Piano complementare al PNRR, di cui sono stati approvati i lavori in economia a completamento delle opere già realizzate con l’appalto principale.

Altri 110mila euro arriveranno inoltre dalla regione Marche, in riferimento al bando relativo a progetti integrati volti alla riqualificazione e valorizzazione dei borghi storici, intervento denominato “Borgo Accogliente”.

In buona sostanza Castorano si sta preparando a diventare un cantiere a cielo aperto nei prossimi mesi, con i lavori programmati che ridisegneranno un nuovo volto del paese.

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