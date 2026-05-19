Il percorso è semplice e adatto a tutti, ma si raccomanda l’uso di scarpe da trekking e attenzione al terreno, che potrebbe risultare scivoloso in alcuni tratti

OFFIDA – Martedì 26 maggio, con ritrovo alle ore 5:45 in Piazza del Popolo a Offida, l’Unione Sportiva Acli Marche APS organizza la tradizionale passeggiata storica in occasione della festa della Madonna della Sanità, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, propone un percorso di circa 8 km (4 km all’andata e 4 km al ritorno) lungo sentieri di campagna, con arrivo previsto alla chiesa della Madonna della Sanità alle ore 7. A seguire si terrà la Santa Messa, mentre la colazione sarà libera. La ripartenza è fissata per le ore 7:40, con rientro a Offida intorno alle ore 8:40.

Nel tardo pomeriggio la festa proseguirà con la messa delle ore 19 e la processione, cui seguirà un rinfresco offerto dall’organizzazione.

Il percorso è semplice e adatto a tutti, ma si raccomanda l’uso di scarpe da trekking e attenzione al terreno, che potrebbe risultare scivoloso in alcuni tratti.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite messaggio al numero 393 9365509 entro il 22 maggio, indicando nome e cognome dei partecipanti.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse da Unione Sportiva Acli Marche APS, con il sostegno del Comune di Offida e dei partner del progetto.

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