LIVE DALLE 20.00  stadio  “Del Duca” gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Il match di andata è terminato a reti inviolate l’Ascoli ha due risultati su tre per accedere alle semifinali. In un Del Duca sold out, presenti anche 565 i tifosi ospiti.

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Guiebre, Curado, Nicoletti, Alagna; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Tomei.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Riggio, Camigliano, Adjapong; Erradi, Felippe, Siatounis; D’Auria, Murano, Schimmenti. All. De Giorgio.

 

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO


Tags:

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.