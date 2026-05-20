LIVE DALLE 20.00 stadio “Del Duca” gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.
Il match di andata è terminato a reti inviolate l’Ascoli ha due risultati su tre per accedere alle semifinali. In un Del Duca sold out, presenti anche 565 i tifosi ospiti.
PROBABILI FORMAZIONI
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Guiebre, Curado, Nicoletti, Alagna; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Tomei.
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Riggio, Camigliano, Adjapong; Erradi, Felippe, Siatounis; D’Auria, Murano, Schimmenti. All. De Giorgio.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
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