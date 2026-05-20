ASCOLI PICENO – Al termine del match vinto contro il Potenza ecco le parole dei protagonisti in sala stampa. Finisce 1-0 un match dominato dal Picchio che poteva dilagare, i lucani si chiudono bene e reggono fino all’80esimo quando Chakir infila in rete e decreta il verdetto.

Il tecnico del Potenza, De Giorgio: “Credo che abbiamo fatto un percorso molto bello. L’esclusione di Felippe sapevo che avrebbe creato dei rumors. Abbiamo fatto una gara in casa con un dispendio di energie superiore alle partite precedenti. Anche De Marco ha fatto bene. Abbiamo creato una squadra forte, mi fa piacere la crescita in fase di non possesso contro una squadra che ha uno dei migliori attacchi di tutti e tre i gironi. Sapevamo il valore dell’avversario e del mister che stimo molto. Tiferò anche l’Ascoli è la squadra che ammiro di più e che si merita la vittoria dei play off. Crescita esponenziale da parte di tutti, un campionato fantastico, usciamo a testa alta, ringrazio i tifosi per il solito sostegno”.

Il mister bianconero Francesco Tomei: “Hanno deciso di farmi invecchiare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto molte occasioni per far gol contro una squadra che ha grande intensità. Ero molto sicuro quando giochiamo in casa l’elettricità che si crea con il nostro pubblico ci da una grande energia. Complimenti al Potenza e al mister sono una grande squadra e noi abbiamo fatto un’ottima prestazione. Nicoletti? ha sentito tirare il flessore, lo valuteremo ora è presto. Catania? sarà durissima, loro sono forti e attrezzati per queste competizioni, dobbiamo recuperare energie. Giocheremo in casa. Sui cambi? In queste partite devi assolutamente gestire bene si gioca ogni tre giorni si è quasi obbligati, complimenti a chi è entrato per l’ennesima volta dimostrano che spesso sono anche decisivi, un cambio di energia. Quando oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto devi cambiare, la cosa positiva è che non perdiamo mai il nostro DNA,. I dettagli fanno la differenza bisogna essere un pò più cinici, ma già lo sanno”.

Il match winner Chakir: ” Chi entra fa sempre la differenza e sono contento di aver fatto gol e aver aiutato la squadra a vincere. Guiebre? lo conosco da un pò di tempo e siamo molto amici,, lo ringrazierò. Gori si è venuto subito da me, siamo compatti l’aria che si è sempre respirata siamo un gruppo unito ci divertiamo, ma sul lavoro siamo molto seri. Siamo rimasti lucidi nonostante le tante occasioni non sfruttate, abbiamo continuato a fare il nostro gioco come sempre. Catania? Ci prepareremo come sempre, con le nostre idee e continuiamo sulla nostra strada. RIngrazio i nostri tifosi non è una frase fatta è davvero così”

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