ASCOLI-CATANIA semifinale di andata playoff- ore 20, stadio “Cino e Lillo Del Duca”

Dopo aver eliminato il Potenza, il Picchio affronta i siciliani che hanno fatto fatica, ma superato il Lecco con due pareggi. Del Duca sold out, non sono presenti sugli spalti i tifosi rossoblù è stato chiuso il Settore Ospiti per le disposizioni di sicurezza delle autorità competenti.

Grande ritorno ad Ascoli dell’ex giocatore bianconero Federico Dimarco, omaggiato con una maglia speciale nel prepartita in campo, prima di andare a salutare i tifosi sotto la curva nord e sedersi in tribuna per vedere la gara. Presenti in tribuna i due presidente Passeri e Pelligra

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini (81′ Galuppini), Damiani; Silipo (69′ Milanese), Rizzo Pinna (69′ Del Sole), D’Uffizi (81′ Oviszach); Gori (69′ Chakir). A disp. di Tomei: Barosi, Dente, Pagliai, Zagari, Rama, Bando, Ndoj, Palazzino, Corazza.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini (56′ Donnarumma); Casasola, Quaini (VC) (45′ Di Noia), Di Tacchio (C) (66′ Caturano), Celli; Jimenez, Cicerelli (56′ D’Ausilio); Forte (76′ Bruzzaniti). A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Cargnelutti, Raimo.

Arbitro: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1 è l’Arbitro. Assistenti sono Domenico Russo di Torre Annunziata e Manuel Cavalli di Bergamo. Quarto Uomo Roberto Lovison di Padova, al VAR Marco Piccinini di Forlì, AVAR Domenico Mirabella di Napoli.

AMMONITI: Jimenez, Casasola

ESPULSI:-

NOTE: 4′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.

PRIMO TEMPO

0′ Inizia il match, Ascoli in campo col classico completino bianconero, i siciliani con la casacca rossoblù

1′ Rizzo Pinna fermato fallosamente al limite dell’area, l’arbitro lascia proseguire

3′ D’uffizi fermato al limite fallosamente riesce a serivire Guiebre che mette un pericoloso cross che termina però sul lato opposto

7′ Silipo pesca con un cross dalla destra D’Uffizi sul palo opposto, colpo di testa che termina fuori, l’arbitro ferma tutto per offside

14′ l’Ascoli domina nel palleggio, ancora Guiebre si insinua verso l’area, subisce fallo, ma ancora una volta l’arbitro lascia proseguire, fischi di tutto lo stadio

17′ tiro da posizione laterale di Guiebre respinge Dini, la palla arriva la palla a Corradini conclusione di prima, sulla linea allontana di testa Pieraccini

19′ RIGORE PER L’ASCOLI lancio di Rizzo per D’Uffizi, tocco di mano di Casasola, il guardalinee segnala però una posizione di fuorigioco dello stesso D’Uffizi. DOPO LA REVISIONEN AL VAR viene revocato

31′ L’Ascoli continua a gestire il possesso palla, Catania barricato sotto il centrocampo, Silipo pericoloso con un cross di destro, deviato in corner

34′ brutto fallo di Jimenez su Rizzo, ammonito il rossoblù

38′ Occasione Ascoli, inserimento di Corradini che serve con una palla area D’Uffizi accorrente in area, tenta il pallonetto ma è bravo Dini a fermare tutto

41′ Cross teso di D’Uffizi dalla sinistra, spizzata di Gori che termina sul fondo

44′ GOL ASCOLI con Corradini si infila sul primo palo sfruttando un cross di D’Uffizi dal fondo e con un tocco di prima infila Dini che respinge oltre la linea.

45′ momenti di nervosismo vicino alla panchina dell’Ascoli per un comportamento scorretto di un giocatore ospite

SECONDO TEMPO

46- Riprende la gara. Nel Catania entra Di Noia per Quaini

52′ GOOOOOOOOOOL ASCOLI CON GUIEBRE, D’Uffizi si inserisce in area tenta il dribbling viene fermato e la palla termina sui piedi di Guiebre, stop e tiro di esterno collo che si infila nell’angolino alla sinistra di Dini

55′ D’Uffizi ruba palla in pressing si sviluppa la manovra Silipo serve al limite Damiani, tiro a giro potente che sfiora il sette

57- Doppio cambio Catania: fuori Cicerelli e Pieraccini, dentro D’Ausilio e Donnarumma

57′ Cross pericoloso su cui si avventa Casasola, tiro sbilenco da dentro l’area che termina sul fondo

61′ GOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI con Gori, stop dal limite, si libera con un dribbling insistito e infila con un preciso sinistro angolato, Dini sfiora, ma non riesce a deviare

65′ nel Catania esce l’ex Di Tacchio e entra un altro ex Caturano

66′ appena entrato si rende pericoloso Caturano con un tiro dai 20 metri para Vitale

68′ Triplo cambio Ascoli, escono Rizzo Pinna, Gori, e Silipo, dentro Milanese, Chakir e Del Sole

69′ sfonda Milanese serve Chakir che cerca a rimorchio lo stesso MIlanese, tiro murato

70′ brutto fallo su D’Uffizi, ammonito Milanese

74′ pericoloso il Catania, traversone dalla destra e colpo di testa in girata di Caturano che sfiora il palo

76′ cambio Catania esce l’ex Forte dentro Bruzzaniti

80′ doppio cambio Ascoli dentro Galuppini e Oviszach escono D’Uffizi e Corradini

82′ GOOOOOOOOOOL ASCOLI con Milanese, tap in di prima si inserisce in area e infila sfruttando l’assist dal fondo di Oviszach servito da Galuppini.

84′ Oviszach si libera sul limite e conquista una punizione da posizione pericolosa. Preciso Galuppini che colpisce l’esterno della rete

90′ concessi 4 minuti di recupero

94′ termina la gara

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