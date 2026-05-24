ASCOLI PICENO – Al termine del match vinto contro il Catania 4 a 0 dall’Ascoli si presentano in sala stampa i due tecnici.

Il mister del Catania, Mimmo Toscano: “Quello di mercoledì la dobbiamo gestire con orgoglio per i nostri tifosi che si meritano una grande prestazione. Quando i nostri esterni diventano passivi e aspettano l’avversario diventiamo prevedibili. Siamo arrivati al limite con giocatori come Di Tacchio e Casasola recuperati. Mi aspettavo di più nel primo tempo che potessimo fare una grande prestazione. Abbiamo sbagliato, mercoledì a testa alta dobbiamo regalare una grande prestazione”.

Mister Tomei: ““E’ stata una buona prova, abbiamo approcciato bene la partita, i ragazzi hanno interpretato bene quanto preparato, ma conosco il calcio e so che può succedere di tutto. L’errore più grande che possiamo commettere è pensare di aver fatto qualcosa, invece oggi abbiamo disputato il primo tempo, manca il secondo. Catania ha uno stadio importante, ora dobbiamo recuperare, giocare ogni tre giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo, mentale e fisico.

So che mercoledì sarà una partita diversa, dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto. Abbiamo un pubblico meraviglioso, siamo abituati a questo, i tifosi si sono sentiti per tutta la partita, li ringrazio per quello che fanno, noi facciamo il massimo, ma non arriveremo mai al loro livello, ci danno grande energia”.

“Abbiamo ancora tanta strada da fare, i ragazzi sono migliorati, ma possono farlo ulteriormente. Il messaggio che posso dare a tutti è di andare al letto, recuperare, perché mercoledì c’è una grande partita da giocare e bisogna dimostrare d’essere una squadra che è cresciuta. Mercoledì avremo un gran test, un altro esame”.

“Guiebre l’ho preso in giro in settimana, ma devo fargli i complimenti perché, al di là del gol, ha fatto una grande prestazione. Il Catania è una squadra fisica e ha un impatto importante, noi oggi abbiamo avuto anche l’umiltà e il rispetto necessari nei confronti di un avversario forte come il Catania. Vitale lo abbiamo scelto per la funzionalità che ha, è il primo costruttore, è un ragazzo preciso, attento alla propria professione, da prendere come esempio, rappresenta la cultura del lavoro”.

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