ASCOLI PICENO -Un Ascoli straripante schianta il Catania con un 4-0 che non ammette repliche. La squadra di Tomei ha approcciato il match con la giusta mentalità, dominando il palleggio sin dai primi minuti e non abbattendosi dopo la revoca del rigore al VAR. La spinta sulle fasce di Guiebre e l’inventiva di D’Uffizi hanno scardinato il bunker siciliano, mentre la difesa è rimasta impermeabile anche davanti ai tentativi dell’ex Caturano. La gestione dei cambi nel finale è stata magistrale: la profondità della rosa ha permesso di calare il poker, trasformando il Del Duca in una vera bolgia.

Le Pagelle dell’Ascoli

VITALE 6.5: Praticamente inoperoso per un’ora, si fa trovare prontissimo sul siluro di Caturano al 66’. Sicuro nelle uscite, trasmette tranquillità a tutto il reparto.

ALAGNA 6.5: Gara di grande sostanza e attenzione. Limita Cicerelli prima e D’Ausilio poi, senza mai perdere la bussola tattica.

CURADO 7: Un muro invalicabile. Non concede spazio a Forte, annullandolo fisicamente. Guida la linea con il piglio del leader.

RIZZO 6.5: Elegante e preciso. Suo il lancio che aveva portato al rigore (poi revocato), sempre puntuale nelle chiusure preventive.

GUIEBRE 8: Devastante. Ara la fascia sinistra dall’inizio alla fine. Dopo aver sfiorato il gol nel primo tempo, lo trova nella ripresa con un esterno collo da manuale. «Una freccia bianconera».

CORRADINI 8: L’uomo che sblocca l’impasse. Inserimento perfetto sul primo palo e tocco da rapace. Oltre al gol, garantisce equilibrio e sostanza a metà campo. (Dall’81’ GALUPPINI 6.5: Entra col piglio giusto, avvia l’azione del quarto gol e sfiora l’incrocio su punizione).

DAMIANI 7: Il metronomo del Picchio. Pulisce ogni pallone e sfiora un gol da cineteca con un tiro a giro che fa gridare al miracolo.

SILIPO 7: Qualità pura al servizio della squadra. Dai suoi piedi nascono sempre cross velenosi. Esce tra gli applausi dopo aver dato tutto. (Dal 69′ MILANESE 7.5: Impatto clamoroso. Entra, recupera palloni, sfonda centralmente e firma il 4-0 con un inserimento perfetto. «Il jolly di lusso»).

RIZZO PINNA 7: Lavora tra le linee creando superiorità numerica. Sacrificio e visione di gioco al servizio dei compagni. (Dal 69′ DEL SOLE 6: Entra per gestire palla e far rifiatare la squadra, compito eseguito con ordine).

D’UFFIZI 8: MVP della serata. Entra in quasi tutte le azioni pericolose. Assist al bacio per Corradini e avvia l’azione del raddoppio. Gli manca solo il gol, ma la sua prestazione è totale. (Dall’81’ OVISZACH 7: Pochi minuti ma di altissima qualità: suo l’assist al bacio per il poker di Milanese).

GORI 7.5: Si sblocca nel momento più importante. Un gol “alla Gori”: stop, dribbling insistito e sinistro chirurgico. Una liberazione per lui e per tutto lo stadio. (Dal 69′ CHAKIR 6: Lotta su ogni pallone sporco, dando profondità alla manovra nel finale).

ALL. TOMEI 8: Prepara la partita in modo impeccabile. La squadra gioca a memoria, pressa alto e non rischia nulla. Azzecca ogni cambio, dimostrando di avere il gruppo totalmente in pugno.





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