VENAROTTA – È stato disposto il trasferimento di 136.929,93 euro all’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Regione Marche per l’intervento relativo al cimitero della frazione
Portella, nel Comune di Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno.
Le risorse, previste nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137/2023 dedicata al
Programma straordinario di Rigenerazione Urbana e al nuovo Piano di ricostruzione di
opere pubbliche nelle Marche, rappresentano il secondo acconto per l’intervento.
L’importo complessivo rimodulato dell’opera è pari a 470.000 euro, con un contributo
concesso, al netto delle economie di gara, di 461.859,86 euro.
“Con questo ulteriore trasferimento di risorse prosegue il percorso di ricostruzione
pubblica nei territori colpiti dal sisma. Anche gli interventi sui cimiteri hanno un valore
profondo: significano sicurezza, decoro, rispetto della memoria e attenzione verso le
comunità. Restituire piena funzionalità e dignità a questi luoghi vuol dire prendersi cura
dell’identità più intima dei nostri borghi e delle nostre frazioni. Ringrazio il Presidente
della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco Fabio Salvi e l’Usr per il lavoro portato
avanti. La ricostruzione non riguarda soltanto edifici e infrastrutture, ma anche i luoghi
che custodiscono la storia familiare e collettiva delle comunità dell’Appennino
centrale” dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.
“Ci sono sempre molta attenzione e interessi legati al recupero dei cimiteri, perché
sono luoghi a cui tutti i cittadini sono affezionati e ci sono valori al di là dell’opera che
sono valori puramente emotivi. Recuperare il cimitero di Portella è una cosa molto
importante anche perché è uno dei cimiteri più vecchi e con una sua storia
caratteristica. Attualmente la frazione non ha più residenti, ma sono tantissimi quelli
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che tornano a far visita ai propri cari al cimitero che tra l’altro è situato vicino a una
chiesa bellissima quindi anche l’area riveste una sua importanza per il famoso turismo
lento, quindi siamo contenti di poter recuperare e dare dignità a questo luogo” dichiara
il sindaco Fabio Salvi.
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