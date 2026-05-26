VENAROTTA – È stato disposto il trasferimento di 136.929,93 euro all’Ufficio Speciale per la

Ricostruzione della Regione Marche per l’intervento relativo al cimitero della frazione

Portella, nel Comune di Venarotta, in provincia di Ascoli Piceno.

Le risorse, previste nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137/2023 dedicata al

Programma straordinario di Rigenerazione Urbana e al nuovo Piano di ricostruzione di

opere pubbliche nelle Marche, rappresentano il secondo acconto per l’intervento.

L’importo complessivo rimodulato dell’opera è pari a 470.000 euro, con un contributo

concesso, al netto delle economie di gara, di 461.859,86 euro.

“Con questo ulteriore trasferimento di risorse prosegue il percorso di ricostruzione

pubblica nei territori colpiti dal sisma. Anche gli interventi sui cimiteri hanno un valore

profondo: significano sicurezza, decoro, rispetto della memoria e attenzione verso le

comunità. Restituire piena funzionalità e dignità a questi luoghi vuol dire prendersi cura

dell’identità più intima dei nostri borghi e delle nostre frazioni. Ringrazio il Presidente

della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco Fabio Salvi e l’Usr per il lavoro portato

avanti. La ricostruzione non riguarda soltanto edifici e infrastrutture, ma anche i luoghi

che custodiscono la storia familiare e collettiva delle comunità dell’Appennino

centrale” dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

“Ci sono sempre molta attenzione e interessi legati al recupero dei cimiteri, perché

sono luoghi a cui tutti i cittadini sono affezionati e ci sono valori al di là dell’opera che

sono valori puramente emotivi. Recuperare il cimitero di Portella è una cosa molto

importante anche perché è uno dei cimiteri più vecchi e con una sua storia

caratteristica. Attualmente la frazione non ha più residenti, ma sono tantissimi quelli

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che tornano a far visita ai propri cari al cimitero che tra l’altro è situato vicino a una

chiesa bellissima quindi anche l’area riveste una sua importanza per il famoso turismo

lento, quindi siamo contenti di poter recuperare e dare dignità a questo luogo” dichiara

il sindaco Fabio Salvi.

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