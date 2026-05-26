FOLIGNANO – Questa mattina, 26 maggio, si è svolto un importante incontro tra Erap Marche e il Comune di Folignano per discutere lo sblocco di alcune situazioni ferme ormai da anni, che potrebbero consentire di mettere a disposizione dei cittadini aventi diritto circa 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica.
All’incontro hanno partecipato il Consigliere ERAP per la provincia di Ascoli Piceno Giorgio Capriotti, promotore del tavolo, il Presidente di ERAP Marche Tommaso Fagioli, la responsabile del presidio di Ascoli Piceno Sabrina Tosti, il Sindaco di Folignano Matteo Terrani e gli assessori Costantino Nepi e Serena Accorsi.
Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato che entro l’estate il Comune di Folignano provvederà a emanare il nuovo bando per la formazione della graduatoria degli aventi diritto agli alloggi di edilizia popolare.
Un confronto concreto e costruttivo per dare risposte attese da tempo dai cittadini e lavorare insieme al recupero del patrimonio pubblico a beneficio della comunità.
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