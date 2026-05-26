Nel corso del tavolo si è parlato, nello specifico, della possibilità di recupero e riqualificazione dell’immobile di Via Torsellini a Folignano capoluogo e dello stabile ex Edilcora nella frazione di Piane di Morro. Entrambi gli immobili potrebbero essere recuperati attraverso le opportunità previste dal Piano Casa promosso dal Governo.

All’incontro hanno partecipato il Consigliere ERAP per la provincia di Ascoli Piceno Giorgio Capriotti, promotore del tavolo, il Presidente di ERAP Marche Tommaso Fagioli, la responsabile del presidio di Ascoli Piceno Sabrina Tosti, il Sindaco di Folignano Matteo Terrani e gli assessori Costantino Nepi e Serena Accorsi.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato che entro l’estate il Comune di Folignano provvederà a emanare il nuovo bando per la formazione della graduatoria degli aventi diritto agli alloggi di edilizia popolare.

Un confronto concreto e costruttivo per dare risposte attese da tempo dai cittadini e lavorare insieme al recupero del patrimonio pubblico a beneficio della comunità.