Stadio “Massimino” ore 21:00 semifinale di ritorno dei playoff del campionato di Serie C.

Chiuso il settore ospiti dalle autorità competenti. Non ci saranno tifosi bianconeri.

L’Ascoli forte dei 4 gol di vantaggio del match di andata vuole conquistare la finale. Non saranno della sfida lo squalificato Menna e gli infortunati Nicoletti e Brzan. Mister Toscano, punterà sull’orgoglio dei giocatori e sul calore dei tifosi che seppur in rotta hanno riempito il settori locali dello stadio. Catania senza lo squalificato Jimenez e gli infortunati Corbari, Rolfini e Lunetta.

FORMAZIONI UFFICIALI

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Ierardi, Pieraccini, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; D’Ausilio; Forte, Caturano. A disposizione: Bethers, Coco, Cargnelutti, Allegretto, Miceli, Corbari, Quaini, Raimo, Bruzzaniti, Cicerelli, Lunetta, Rolfini. Allenatore: Toscano

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Chakir. A disposizione: Barosi, Dente, Pagliai, Rama, Zagari, Bando, Ndoj, Corradini, Galuppini, Palazzino, Silipo, Oviszach, Gori, Corazza. Allenatore: Tomei

Arbitro: Manedo Mazzoni della sezione di Prato

PRIMO TEMPO

0- Inizia la gara.

1′ molto aggressivo del Catania, in pressing alto

3- pericoloso D’Uffizi fermato da Ierardi al momento del tiro

4- Tiro di Milanese dal limite l’arbitro concede una punizione al limite per un tocco col braccio di Pieraccini

5- Punizione di Rizzo Pinna a giro, pallone distante dall’incrocio dei pali

7- GOL Catania con Caturano, errore in costruzione del Picchio , l’ex sfrutta un errore di Milanese in appoggio su Vitale infastidito da Di Tacchio, il pallone arriva a Caturano mette in rete

10- OCCASIONE ASCOLI parata di Dini su D’Uffizi soll in area

17- D’Ausilio serve Forte in area, tiro-cross da posizione laterale che attraversa tutta l’area piccola

18- Rigore non concesso al Picchio. Chakir a rimane a terra in area dopo un’imcomprensione tra Pieraccini e Dini, lascia correre l’arbitro

20- Cross di D’Ausilio e tocco d’esterno di Caturano, para con Vitale

22- OCCASIONE ASCOLI Ancora Dini ci pensa a chiudere Alagna liberato in area da Guiebre.

27- Spunto di Guiebre, tiro potente da posizione defilata, corner

28- Ci prova di testa Milanese dopo il tiro dalla bandierina, ancora attento Dini

29- tiro potente di Del Sole dalla distanza

44- GOL Catania con Forte, rasoterra di sinistro dopo aver vinto un contrasto con Rizzo tirandolo giù per la maglia. Proteste dei bianconeri ma la rete viene convalidata dopo il controllo Var

48- si va al riposo dopo 4 minuti di recupero

SECONDO TEMPO

45′ RICOMINCIA la gara. Nell’Ascoli è uscito Del Sole, dentro Silipo

48 PALO CATANIA colpito da Catturano dopo un’azione personale dal limite tenta il tiro

49 fallo sulla schiena di Rizzo da parte di Forte punzione per il Picchio

58- Rimessa laterale lunga di Casasola, girata debole di Forte, blocca Vitale

60- Cross di Donnarumma deviato da Alagna, blocca Vitale

64 – doppio cambio Ascoli escono Milanese e Rizzo Pinna e entrano Gori e Corradini. Nel Catania dentro Cicerelli per D’ausilio

68- Occasione Ascoli: D’Uffizi si accentra e mette un traversone per Gori, deviazione di esta poi arriva il salvataggio di Celli, non viene concetto il corner

68- Occasione Ascoli: cross di D’Uffizi per Gori, deviazione sporca con salvataggio decisivo di Celli

69- Cross di Cicerelli, mezza rovesciata di Casasola, devia in corner Guiebre

72- cambio Catania: dentro Bruzzaniti, fuori Caturano

76- Doppio cambio Ascoli: fuori Chakir e D’Uffizi, dentro Ndoj e Oviszach.

82- Doppio cambio Catania: fuori Donnarumma e Casasola, dentro Raimo e Lunetta

82- GOOOOOOL ASCOLI con Oviszach, ben servito da Guiebre in area apre il destro e infila colpendo il palo interno con un nel rasoterra

85- bombe carta lanciate in campo e sulla pista. L’arbitro costretto a bloccare la partita

90- dopo sei minuti di recupero termina il match e il Picchio è in finalese

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