ASCOLI PICENO – In occasione della GIORNATA MONDIALE “NO TABACCO” del 31 MAGGIO 2026. Venerdì 29 maggio alle ore 18,00 presso il Forte Malatesta ad Ascoli Piceno, in occasione della Gionata Mondiale “NO TABACCO”, il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini, insieme al Dottor Pierfrancesco Grossi, Cardiologo, Direttore U.O.C. Ospedale Civile “C. e G. Mazzoni” e al Dottor Mauro Mario Mariani, Angiologo, Divulgatore Scientifico presentano “Il Libretto della Longevità” scritto da scritto da Andrea Campofiloni, Luca Di Vito, Flaminia Grossi, Pierfrancesco Grossi, Mauro Mario Mariani e Andrea Romandini. Questa pubblicazione propone una sintesi basata su evidenze del legame tra comportamenti sedentari, fattori di rischio e principali esiti cardiovascolari, integrando dati epidemiologici, meccanismi fisiopatologici e indicazioni di riferimento per la prevenzione.

La sezione dedicata alla nutrizione inquadra i fondamenti dei principi nutritivi (macro e micronutrienti) e collega scelte alimentari e composti funzionali agli obiettivi di prevenzione, con richiami a qualità della dieta, fibra e alimenti di interesse per il profilo lipidico e il rischio cardiovascolare. La pubblicazione si inserisce inoltre come tema di studio nazionale 2025-26 del Lions Club International (Multidistretto 108 Italy), “Longevità, un ruolo nuovo nella società di domani”, che mira a valorizzare la terza età promuovendo l’invecchiamento attivo e affrontando le sfide demografiche. Il progetto, attivo nel 2025-26, trasforma l’allungamento della vita inrisorsa, puntando su prevenzione, salute, ruolo sociale ed economico degli over 50.

Porteranno i loro saluti l’Avv. Francesco Palma, Presidente del Club Lions Ascoli Piceno Colli Truentini, il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, il Dott. Marco Fioravanti, il Dott.Sandro Donati, Presidente BCC Banca del Piceno, la Dott.ssa Fiorella De Angelis, Presidente dell’Ordine dei Medici Ascoli Piceno e il Dott. Antonello Maraldo, Direttore Generale AST Ascoli Piceno L’evento è impostato come Talk, è moderato dalla Prof.ssa Donatella Ferretti, Assessore all’Istruzione del Comune di Ascoli Piceno e si inserisce nel progetto “ZERO736” nato da un’idea del Dottor Mariani già nel 2017 e vuole essere una ricetta da poter adottare nel quotidiano, come uno “Stile di Vita”.

Partito da Ascoli nove anni fa e con il prefisso telefonico della città il Progetto propone una vera e propria rivoluzione nei comportamenti, rivolto soprattutto ai ragazzi in età scolare ma che mira ad arrivare a sensibilizzare anche gli adulti. In cosa consiste “Zero-sette -trentasei”? Zero sigarette, sette porzioni di frutta e verdura e trentasei minuti di esercizio fisico al giorno per avere un’efficace azione di sostegno al nostro sistema immunitario.

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