OFFIDA – Offida si prepara a diventare il centro del dibattito nazionale sul valore della bellezza come leva di sviluppo economico, sociale e culturale per i territori. L’11 e il 12 giugno prossimi, lo storico borgo piceno ospiterà l’attesa edizione degli “Stati Generali della Bellezza”, il prestigioso appuntamento promosso e organizzato da ALI (Autonomie Locali Italiane). Una due giorni che chiamerà a raccolta amministratori ed esperti da tutta Italia per confrontarsi su turismo sostenibile, rigenerazione urbana e sul futuro delle comunità locali.

Con la macchina organizzativa ormai a pieno regime, cominciano i primi spoiler sul parterre degli ospiti.

Trapelano le primissime autorevoli conferme sui protagonisti dell’evento, a partire dal presidente nazionale di ALI e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Sono state svelate anche le identità di altri tre importanti ospiti di altissimo profilo istituzionale, culturale e amministrativo che saranno presenti a Offida.

A cominciare da Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, alla guida di uno dei complessi museali e monumentali più importanti e visitati al mondo. Poi Andrea Marrucci, vicepresidente e responsabile Cultura e Sostenibilità in Ali e sindaco di San Gimignano.

Infine un’ospite internazionale di assoluto prestigio: Kenya Merritt, commissaria per gli Affari Culturali e gli Eventi Speciali della Città di Chicago (già Vicesindaca per lo Sviluppo Economico e dei Quartieri),

Nei prossimi giorni, attraverso i canali ufficiali del Comune di Offida e di ALI, verrà svelato il programma integrale, comprensivo di tutti i panel tematici, dei relatori del mondo accademico e degli ulteriori ospiti d’onore che animeranno la manifestazione.

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