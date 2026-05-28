ASCOLI PICENO – Nella mattinata del 28 maggio, in Corso Vittorio Emanuele, davanti alla sede dell’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, si è svolta la manifestazione dell’UGL per contestare la tassa del Consorzio di Bonifica Marche.

Il Consorzio di Bonifica è l’ente amministrativo con funzione di bonifica e di gestione e tutela delle risorse idrogeologiche del territorio marchigiano. È impegnato nella manutenzione costante del reticolo idraulico minore, nella gestione della rete irrigua destinata all’agricoltura e nella realizzazione di opere di pubblica utilità.

Una rappresentanza di circa 40 agricoltori e il sindacalista Pino Marucci, con cartelli e megafono, in base a quanto dichiarato dal sindacalista “Le proteste sono contro la tassa di bonifica, che portiamo avanti da anni in tutta la regione, per le mancanze di manutenzione da parte del Consorzio . La tassa di Bonifica del Tronto è stata spazzata via definitivamente dalle oltre 2.000 sentenze della Corte di Giustizia Tributaria. I terremotati, gli agricoltori,i cittadini non sono evasori di contributi, ma parte lesa. Il Consorzio di Bonifica Marche ha perso e si muove fuori dalla legge.” sostengono i manifestanti.

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